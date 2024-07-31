Разговор с инопланетянами: ученые предлагают отправить ИИ в космос, чтобы говорить от землян и "получать ответы"

По мнению ученых, большая языковая модель искусственного интеллекта должна позволить инопланетянам разговаривать с представителями планеты Земля.

Пишет УНН со ссылкой на Futurism.com и французский еженедельник Le Point.

Детали

В редакционной статье для Scientific American астроном Института SETI Франч Марчис и исследователь НАСА Игнасио Г. Лопес-Франсуа, - они занимаются поиском внеземного разума (SETI), - предложили проект с искусственным интеллектом, так называемый «обмен сообщениями с внеземным разумом», или сокращенно МЕТИ (от англ. message extraterrestrial intelligence).

METI можно усилить, только введя что-то настолько же интерактивное, как большая языковая модель ИИ (LLM), а дальше следует отправить такую модель в космос, чтобы она могла говорить за нас.

Инопланетяне могли бы выучить один из наших языков, задать LLM вопросы о нас и получить ответы, которые являются репрезентативными для человечества - пишут исследователи.

В частности, Лопес-Франсуа и Марчис считают, что некоторые из этих инопланетных миров «могли бы иметь технологические цивилизации, которым интересно встретиться с нами и узнать о нас».

Отправить в космос можно несколькими методами: радио, лазер или даже сообщения на медных дисках, которые могли бы сделать передачу максимально быстрой. В то же время Марчис и Лопес-Франсуа признали, что сначала нужно будет преодолеть некоторые огромные технологические препятствия.

Отправляя в космос хорошо подготовленные большие языковые модели мы откроем двери для беспрецедентных обменов с внеземными разумами, гарантируя, что наше наследие сохранится даже тогда, когда мы не сможем его сохранить - суммирующая пара.

Первое разумное сообщение, полученное из космоса

В прошлом году планетолог Франк Марчис поддержал идею, которая заключалась в том, чтобы провести как можно более реалистичную планетарную симуляцию первого приема внеземного сообщения.

24 мая 2023 года зонд Trace Gas Orbiter программы Европейского космического агентства передал на Землю первое интеллектуальное сообщение из космоса.

Его содержание знал только один человек: междисциплинарная художница итальянской национальности Даниэла Де Паулис, инициатор научно-художественного проекта «Знак в космосе», работающая в Институте Сети (Поиски внеземного разума). Полученное сообщение было представлено во время онлайн-мероприятия и распространено во всех социальных сетях, чтобы каждый мог принять этот удивительный вызов.

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Ответ пришел в среду, 12 июня 2024 года. Более года и долгие месяцы обмена информацией на коммуникационной платформе Discord понадобились двум членам сообщества из нескольких тысяч энтузиастов, собравшихся вокруг этого проекта, чтобы расшифровать это сообщение. Группе участников хватило недели, чтобы раскопать двоичный файл размером 8212 байт, содержащийся в первоначальном сообщении.

Исследователи расшифровали сообщения, используя обратимый блочный автомат, разработанный канадским математиком Норманом Марголусом, связанным со знаменитым Массачусетским технологическим институтом, а также программное обеспечение, используемое для создания видеоигр, пишет lepoint.fr.

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