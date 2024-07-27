В пятницу SpaceX и NASA заявили, что планируют запустить миссию Crew-9 на Международную космическую станцию (МКС) не ранее 18 августа, сообщает в пятницу Reuters, передает УНН.

Детали

Это заявление было сделано через день после того, как Федеральная авиационная администрация разрешила ракете Falcon 9 компании SpaceX вернуться в космос после редкого сбоя в середине полета в начале этого месяца, что привело к ее посадке.

Falcon 9 была поставлена на паузу после того, как одна ракета развалилась в космосе и обрекла на гибель полезную нагрузку - спутники Starlink. Это первая за более чем семь лет неудача ракеты.

NASA и SpaceX начнут девятую ротацию экипажа на МКС. Астронавты NASA Зена Кардман, Ник Гейг, Стефани Уилсон и космонавт Роскосмоса Александр Горбунов стартуют на космическом корабле SpaceX Dragon на борту ракеты Falcon 9.

На противагу планам NASA і SpaceX, вчені закликають врятувати міжнародну космічну станцію