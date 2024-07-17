В противовес планами NASA и SpaceX, ученые призывают спасти международную космическую станцию

Экс-руководители космического агентства убеждены, что МКС было бы легче вывести на стабильную орбиту, а не уничтожать. Пишет УНН со ссылкой на Futurism.

Детали

Международная космическая станция (МКС) скоро должна быть сведена с орбиты. Ранее стало известно о соглашении NASA и SpaceX, - контракт на сумму почти 1 миллиард долларов на разработку "американского аппарата для схода с орбиты", который будет способен вывести Международную космическую станцию ​​с орбиты, а затем сжечь ее в атмосфере Земли.

Однако Жан-Жак Дорден, бывший генеральный директор Европейского космического агентства, и Майкл Гриффин, бывший администратор NASA, с этим планом не согласны. Оба считают, что срок службы станции должен быть продлен.

Бывшие руководители космического агентства утверждают, что МКС следует оставить на орбите, чтобы будущие поколения ученых могли продолжать свои эксперименты в космосе. Будущие поколения сами решат, что будет с лабораторией на орбите, считает экс-представитель NASA и его коллега из европейского агентства.

Как один из многих строителей МКС, мы рекомендуем ответственным лицам рассмотреть другие варианты, кроме уничтожения станции. Один из вариантов, предложенных бывшими руководителями, заключается в увеличении орбиты МКС, а не в ее снижении. Для этого можно было бы использовать аппарат, специально предназначенный для ее уничтожения – заявил Жан-Жак Дорден.

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