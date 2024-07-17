В противовес планами NASA и SpaceX, ученые призывают спасти международную космическую станцию

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Глава Евросовета ответил на письмо Орбана: упрекнул за "мирную миссию" с переговорами с Трампом

Глава Евросовета ответил на письмо Орбана: упрекнул за "мирную миссию" с переговорами с Трампом

  •  111507 просмотра
Где моя земля: как национальное богатство Украины стало заложником коррупции аграрной академии

Где моя земля: как национальное богатство Украины стало заложником коррупции аграрной академии

  •  119498 просмотра
россияне атаковали Черниговщину FPV- дронами, из минометов и артиллерии: прозвучало 25 взрывов

россияне атаковали Черниговщину FPV- дронами, из минометов и артиллерии: прозвучало 25 взрывов

  •  104799 просмотра
Армия рф утром ударила по Херсону: ранена 47-летняя женщина

Армия рф утром ударила по Херсону: ранена 47-летняя женщина

  •  94616 просмотра
Экс-разведчик Червинский вышел под залог

Экс-разведчик Червинский вышел под залог

  •  102008 просмотра
публикации
Украине удалось вернуть еще 95 защитников. Сколько их может находиться в плену и в каких условиях содержатся пленные - рассказала расследовательница

Украине удалось вернуть еще 95 защитников. Сколько их может находиться в плену и в каких условиях содержатся пленные - рассказала расследовательница
Эксклюзив

  •  19803 просмотра
Неэффективное управление арестованным имуществом и коррупционные риски: проблемы АРМА в Украине

Неэффективное управление арестованным имуществом и коррупционные риски: проблемы АРМА в Украине
Эксклюзив

  •  102484 просмотра
Где моя земля: как национальное богатство Украины стало заложником коррупции аграрной академии

Где моя земля: как национальное богатство Украины стало заложником коррупции аграрной академии

  •  119498 просмотра
Запрет НБУ на реструктуризацию валютных кредитов: как это влияет на предпринимателей

Запрет НБУ на реструктуризацию валютных кредитов: как это влияет на предпринимателей
Эксклюзив

  •  120204 просмотра
Переименование Броваров: экзамен по демократии для Верховной Рады

Переименование Броваров: экзамен по демократии для Верховной Рады

16 июля 2024, 13:29  •  164387 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
17 июля: День хот-дога, Всемирный день Эмоджи

17 июля: День хот-дога, Всемирный день Эмоджи

  •  108034 просмотра
Тысячи испанских болельщиков отдали дань уважения чемпионам Европы

Тысячи испанских болельщиков отдали дань уважения чемпионам Европы

  •  100581 просмотра
16 июля: День благодарности морской свинке, День бухгалтера и аудитора Украины

16 июля: День благодарности морской свинке, День бухгалтера и аудитора Украины

16 июля 2024, 03:07  •  105139 просмотра
Король Чарльз выразил поддержку тренеру сборной Англии по футболу: "Держите голову высоко"

Король Чарльз выразил поддержку тренеру сборной Англии по футболу: "Держите голову высоко"

15 июля 2024, 18:23  •  104166 просмотра
15 июля: День украинской государственности, День крещения Руси-Украины

15 июля: День украинской государственности, День крещения Руси-Украины

15 июля 2024, 03:09  •  117606 просмотра
Актуальное
В противовес планами NASA и SpaceX, ученые призывают спасти международную космическую станцию

В противовес планами NASA и SpaceX, ученые призывают спасти международную космическую станцию

Киев  •  УНН

17 июля 2024, 13:58  •  5188 просмотра

Read in English

Бывшие руководители космического агентства выступают за продление срока службы Международной космической станции. Лучше вывести ее на орбиту вместо схода и уничтожения.

Экс-руководители космического агентства убеждены, что МКС было бы легче вывести на стабильную орбиту, а не уничтожать. Пишет УНН со ссылкой на Futurism.

Детали

Международная космическая станция (МКС) скоро должна быть сведена с орбиты. Ранее стало известно о соглашении NASA и SpaceX, - контракт на сумму почти 1 миллиард долларов на разработку "американского аппарата для схода с орбиты", который будет способен вывести Международную космическую станцию ​​с орбиты, а затем сжечь ее в атмосфере Земли.

Однако Жан-Жак Дорден, бывший генеральный директор Европейского космического агентства, и Майкл Гриффин, бывший администратор NASA, с этим планом не согласны. Оба считают, что срок службы станции должен быть продлен.

Бывшие руководители космического агентства утверждают, что МКС следует оставить на орбите, чтобы будущие поколения ученых могли продолжать свои эксперименты в космосе. Будущие поколения сами решат, что будет с лабораторией на орбите, считает экс-представитель NASA и его коллега из европейского агентства.

Как один из многих строителей МКС, мы рекомендуем ответственным лицам рассмотреть другие варианты, кроме уничтожения станции. Один из вариантов, предложенных бывшими руководителями, заключается в увеличении орбиты МКС, а не в ее снижении. Для этого можно было бы использовать аппарат, специально предназначенный для ее уничтожения

 – заявил Жан-Жак Дорден.

NASA и Boeing обсудят вопрос пилотируемого полета корабля Starliner на МКС9 июля 2024, 15:33 • 16826 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Новости МираТехнологии
boingБоинг
zemlyaЗемля
spacexSpaceX
nasaNASA
Эксклюзив
Украине удалось вернуть еще 95 защитников. Сколько их может находиться в плену и в каких условиях содержатся пленные - рассказала расследовательница
  •  19803 просмотра

Украине удалось вернуть еще 95 защитников. Сколько их может находиться в плену и в каких условиях содержатся пленные - рассказала расследовательница

Эксклюзив
Арена-тест, 3D-сканирование объектов - Рувин об экспертизах, благодаря которым удалось установить, что рф причастна к сбиванию малазийского Boeing
  •  18599 просмотра

Арена-тест, 3D-сканирование объектов - Рувин об экспертизах, благодаря которым удалось установить, что рф причастна к сбиванию малазийского Boeing

Эксклюзив
Неэффективное управление арестованным имуществом и коррупционные риски: проблемы АРМА в Украине
  •  102484 просмотра

Неэффективное управление арестованным имуществом и коррупционные риски: проблемы АРМА в Украине

Эксклюзив
Вместо важных вещей мы будем тратить средства на изменение документации - депутат Броварского горсовета о последствиях возможного переименования
  •  61755 просмотра

Вместо важных вещей мы будем тратить средства на изменение документации - депутат Броварского горсовета о последствиях возможного переименования

Эксклюзив
Призываем всех помогать уличным животным в такую жару, и оставлять для них воду в доступных местах - UАnimals
  •  99302 просмотра

Призываем всех помогать уличным животным в такую жару, и оставлять для них воду в доступных местах - UАnimals

Эксклюзив
Запрет НБУ на реструктуризацию валютных кредитов: как это влияет на предпринимателей
  •  120204 просмотра

Запрет НБУ на реструктуризацию валютных кредитов: как это влияет на предпринимателей

Эксклюзив
В Украине наблюдается тенденция к снижению процентных ставок по депозитам - экономический эксперт
  •  87286 просмотра

В Украине наблюдается тенденция к снижению процентных ставок по депозитам - экономический эксперт

Эксклюзив
Просто и дешево: в КНИИСЭ показали модуль, с помощью которого россияне сбрасывают свои бомбы на Украину (видео)
16 июля 2024, 11:57  •  124466 просмотра

Просто и дешево: в КНИИСЭ показали модуль, с помощью которого россияне сбрасывают свои бомбы на Украину (видео)

Эксклюзив
Пока только Беларусь: Лубинец о странах, которые рф использует для депортации украинских детей
16 июля 2024, 11:23  •  123042 просмотра

Пока только Беларусь: Лубинец о странах, которые рф использует для депортации украинских детей

Эксклюзив
НАПК воздерживается от проверки сомнительных экспертиз, назначенных НАБУ в рамках громких дел чиновников
16 июля 2024, 10:52  •  175275 просмотра

НАПК воздерживается от проверки сомнительных экспертиз, назначенных НАБУ в рамках громких дел чиновников

Популярные

Экс-разведчик Червинский вышел под залог

Экс-разведчик Червинский вышел под залог

  •  102008 просмотра
Армия рф утром ударила по Херсону: ранена 47-летняя женщина

Армия рф утром ударила по Херсону: ранена 47-летняя женщина

  •  94616 просмотра
россияне атаковали Черниговщину FPV- дронами, из минометов и артиллерии: прозвучало 25 взрывов

россияне атаковали Черниговщину FPV- дронами, из минометов и артиллерии: прозвучало 25 взрывов

  •  104799 просмотра
Где моя земля: как национальное богатство Украины стало заложником коррупции аграрной академии

Где моя земля: как национальное богатство Украины стало заложником коррупции аграрной академии

  •  119498 просмотра
Глава Евросовета ответил на письмо Орбана: упрекнул за "мирную миссию" с переговорами с Трампом

Глава Евросовета ответил на письмо Орбана: упрекнул за "мирную миссию" с переговорами с Трампом

  •  111507 просмотра

Публикации

Украине удалось вернуть еще 95 защитников. Сколько их может находиться в плену и в каких условиях содержатся пленные - рассказала расследовательница

Украине удалось вернуть еще 95 защитников. Сколько их может находиться в плену и в каких условиях содержатся пленные - рассказала расследовательница
Эксклюзив

  •  19803 просмотра
Неэффективное управление арестованным имуществом и коррупционные риски: проблемы АРМА в Украине

Неэффективное управление арестованным имуществом и коррупционные риски: проблемы АРМА в Украине
Эксклюзив

  •  102484 просмотра
Где моя земля: как национальное богатство Украины стало заложником коррупции аграрной академии

Где моя земля: как национальное богатство Украины стало заложником коррупции аграрной академии

  •  119498 просмотра
Запрет НБУ на реструктуризацию валютных кредитов: как это влияет на предпринимателей

Запрет НБУ на реструктуризацию валютных кредитов: как это влияет на предпринимателей
Эксклюзив

  •  120204 просмотра
Переименование Броваров: экзамен по демократии для Верховной Рады

Переименование Броваров: экзамен по демократии для Верховной Рады

16 июля 2024, 13:29  •  164387 просмотра

Война

На портале "Дія" появился сервис бронирования работников от мобилизации

На портале "Дія" появился сервис бронирования работников от мобилизации

  •  4829 просмотра
Украине удалось вернуть еще 95 защитников. Сколько их может находиться в плену и в каких условиях содержатся пленные - рассказала расследовательница

Украине удалось вернуть еще 95 защитников. Сколько их может находиться в плену и в каких условиях содержатся пленные - рассказала расследовательница
Эксклюзив

  •  19909 просмотра
россияне атаковали дроном гражданский автомобиль на Сумщине: есть раненые

россияне атаковали дроном гражданский автомобиль на Сумщине: есть раненые

  •  6839 просмотра
13 лет за решеткой проведет коллаборантка, которая передавала оккупантам "зашифрованные отчеты" о дислокации ВСУ под Покровском

13 лет за решеткой проведет коллаборантка, которая передавала оккупантам "зашифрованные отчеты" о дислокации ВСУ под Покровском

  •  7123 просмотра
Арена-тест, 3D-сканирование объектов - Рувин об экспертизах, благодаря которым удалось установить, что рф причастна к сбиванию малазийского Boeing

Арена-тест, 3D-сканирование объектов - Рувин об экспертизах, благодаря которым удалось установить, что рф причастна к сбиванию малазийского Boeing
Эксклюзив

  •  18653 просмотра

политика

Еврокомиссия поддержала выделение Украине нового транша помощи на почти 4,2 млрд евро

Еврокомиссия поддержала выделение Украине нового транша помощи на почти 4,2 млрд евро

  •  882 просмотра
Кипер назвал «мудаками» политиков, которые пиарятся на болях людей

Кипер назвал «мудаками» политиков, которые пиарятся на болях людей

  •  9751 просмотра
Украина получит кредит на 3,3 млрд долларов от Японии, который погасят доходами от замороженных активов рф - СМИ

Украина получит кредит на 3,3 млрд долларов от Японии, который погасят доходами от замороженных активов рф - СМИ

  •  12251 просмотра
Reuters: правительство Германии одобрило бюджет на 2025 год. Согласно ему, помощь Украине должны сократить

Reuters: правительство Германии одобрило бюджет на 2025 год. Согласно ему, помощь Украине должны сократить

  •  13726 просмотра
Альянс назначил нового руководителя Представительства НАТО в Украине

Альянс назначил нового руководителя Представительства НАТО в Украине

  •  24731 просмотра

Война

На портале "Дія" появился сервис бронирования работников от мобилизации

На портале "Дія" появился сервис бронирования работников от мобилизации

  •  4829 просмотра
Украине удалось вернуть еще 95 защитников. Сколько их может находиться в плену и в каких условиях содержатся пленные - рассказала расследовательница

Украине удалось вернуть еще 95 защитников. Сколько их может находиться в плену и в каких условиях содержатся пленные - рассказала расследовательница
Эксклюзив

  •  19909 просмотра
россияне атаковали дроном гражданский автомобиль на Сумщине: есть раненые

россияне атаковали дроном гражданский автомобиль на Сумщине: есть раненые

  •  6839 просмотра
13 лет за решеткой проведет коллаборантка, которая передавала оккупантам "зашифрованные отчеты" о дислокации ВСУ под Покровском

13 лет за решеткой проведет коллаборантка, которая передавала оккупантам "зашифрованные отчеты" о дислокации ВСУ под Покровском

  •  7123 просмотра
Арена-тест, 3D-сканирование объектов - Рувин об экспертизах, благодаря которым удалось установить, что рф причастна к сбиванию малазийского Boeing

Арена-тест, 3D-сканирование объектов - Рувин об экспертизах, благодаря которым удалось установить, что рф причастна к сбиванию малазийского Boeing
Эксклюзив

  •  18653 просмотра

политика

Еврокомиссия поддержала выделение Украине нового транша помощи на почти 4,2 млрд евро

Еврокомиссия поддержала выделение Украине нового транша помощи на почти 4,2 млрд евро

  •  882 просмотра
Кипер назвал «мудаками» политиков, которые пиарятся на болях людей

Кипер назвал «мудаками» политиков, которые пиарятся на болях людей

  •  9751 просмотра
Украина получит кредит на 3,3 млрд долларов от Японии, который погасят доходами от замороженных активов рф - СМИ

Украина получит кредит на 3,3 млрд долларов от Японии, который погасят доходами от замороженных активов рф - СМИ

  •  12251 просмотра
Reuters: правительство Германии одобрило бюджет на 2025 год. Согласно ему, помощь Украине должны сократить

Reuters: правительство Германии одобрило бюджет на 2025 год. Согласно ему, помощь Украине должны сократить

  •  13726 просмотра
Альянс назначил нового руководителя Представительства НАТО в Украине

Альянс назначил нового руководителя Представительства НАТО в Украине

  •  24731 просмотра

Новости Бизнеса

"WOGОНЬ Допомоги": защитники регулярно получают адресную помощь от WOG и партнеров

"WOGОНЬ Допомоги": защитники регулярно получают адресную помощь от WOG и партнеров

12 июля 2024, 10:54  •  107291 просмотра
18 подразделений получили комплексы БПЛА "АРЕС" от WOG и партнеров

18 подразделений получили комплексы БПЛА "АРЕС" от WOG и партнеров

10 июля 2024, 07:42  •  115549 просмотра
"Бабусина хатинка" приглашает к себе в гости двух людей

"Бабусина хатинка" приглашает к себе в гости двух людей

5 июля 2024, 16:15  •  143663 просмотра

Экономика

Еврокомиссия поддержала выделение Украине нового транша помощи на почти 4,2 млрд евро

Еврокомиссия поддержала выделение Украине нового транша помощи на почти 4,2 млрд евро

  •  882 просмотра
Завтра графики отключений будут действовать весь день: когда ограничения будут сильнее всего

Завтра графики отключений будут действовать весь день: когда ограничения будут сильнее всего

  •  809 просмотра
Кипер рассказал, для чего Одесса устанавливает газопоршневые станции

Кипер рассказал, для чего Одесса устанавливает газопоршневые станции

  •  2096 просмотра
На портале "Дія" появился сервис бронирования работников от мобилизации

На портале "Дія" появился сервис бронирования работников от мобилизации

  •  4829 просмотра
Украина и ЕБРР обсудили расширение сотрудничества для привлечения инвестиций и финансирования энергетических проектов

Украина и ЕБРР обсудили расширение сотрудничества для привлечения инвестиций и финансирования энергетических проектов

  •  5981 просмотра

Киев

Столичный мост Метро за почти 2 млрд гривен отремонтирует турецкая компания Onur

Столичный мост Метро за почти 2 млрд гривен отремонтирует турецкая компания Onur

  •  6536 просмотра
Организовал схему для уклонистов: в Киеве задержали мужчину, который незаконно переправлял военнообязанных за границу

Организовал схему для уклонистов: в Киеве задержали мужчину, который незаконно переправлял военнообязанных за границу

  •  16995 просмотра
Киевлян предупреждают о грозах и сильном ветре: в КГВА напомнили правила безопасности

Киевлян предупреждают о грозах и сильном ветре: в КГВА напомнили правила безопасности

  •  19671 просмотра
В столице температура воды в Днепре достигла рекордной отметки

В столице температура воды в Днепре достигла рекордной отметки

  •  19424 просмотра
В Киеве ухудшилось качество воздуха: названа причина

В Киеве ухудшилось качество воздуха: названа причина

16 июля 2024, 14:06  •  42181 просмотра