NASA и Boeing обсудят вопрос пилотируемого полета корабля Starliner на МКС

NASA и Boeing продолжают оценивать работу транспортного корабля Starliner в контексте утечек гелия в служебном модуле. Агентство собирает как можно больше данных о процессе стыковки с Международной космической станцией.

Пишет УНН со ссылкой на National Aeronautics and Space Administration (NASA).

Детали

Руководство NASA и Boeing примет участие в брифинге для СМИ в 12:30 по восточноевропейскому времени в среду, 10 июля, чтобы обсудить испытания экипажа на Международной космической станции.

СМИ, заинтересованные в участии, должны связаться с пресс-службой Космического центра NASA.

NASA и Boeing продолжают оценивать работу силовой установки Starliner и пять небольших утечек гелия в служебном модуле космического корабля, собирая как можно больше данных во время стыковки с Международной космической станцией.

После завершения всех необходимых наземных испытаний и связанного с ними анализа данных, руководители НАСА и Boeing проведут осмотр на уровне агентства перед возвращением с орбитального комплекса. - информирует правительственное агентство исследований в области аэронавтики и космических полетов.

Дополнение

Североамериканское космическое агентство пока утверждает, что несмотря на то, что космический корабль Starliner зафиксировал утечку гелия, и это задержало возвращение астронавтов, но они не в ловушке.

Вице-президент программы коммерческих экипажей Boeing заявил, что он расстроен информацией, опубликованной в ряде СМИ, в которой говорится о проблемах с миссией Boeing Starliner.

"Очень больно читать то, что там говорят. Мы провели действительно хороший испытательный полет, и его оценивают очень негативно. Мы не в ловушке. Никакой опасности для экипажа нет, и когда мы решим их доставить, риск не увеличится", - подчеркнул он.

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