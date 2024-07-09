NASA и Boeing обсудят вопрос пилотируемого полета корабля Starliner на МКС
Киев • УНН
NASA и Boeing обсудят испытания экипажа на Международной космической станции и оценят двигательную установку Starliner и утечки гелия в сервисном модуле.
NASA и Boeing продолжают оценивать работу транспортного корабля Starliner в контексте утечек гелия в служебном модуле. Агентство собирает как можно больше данных о процессе стыковки с Международной космической станцией.
Пишет УНН со ссылкой на National Aeronautics and Space Administration (NASA).
Детали
Руководство NASA и Boeing примет участие в брифинге для СМИ в 12:30 по восточноевропейскому времени в среду, 10 июля, чтобы обсудить испытания экипажа на Международной космической станции.
СМИ, заинтересованные в участии, должны связаться с пресс-службой Космического центра NASA.
NASA и Boeing продолжают оценивать работу силовой установки Starliner и пять небольших утечек гелия в служебном модуле космического корабля, собирая как можно больше данных во время стыковки с Международной космической станцией.
После завершения всех необходимых наземных испытаний и связанного с ними анализа данных, руководители НАСА и Boeing проведут осмотр на уровне агентства перед возвращением с орбитального комплекса.
Дополнение
Североамериканское космическое агентство пока утверждает, что несмотря на то, что космический корабль Starliner зафиксировал утечку гелия, и это задержало возвращение астронавтов, но они не в ловушке.
Вице-президент программы коммерческих экипажей Boeing заявил, что он расстроен информацией, опубликованной в ряде СМИ, в которой говорится о проблемах с миссией Boeing Starliner.
"Очень больно читать то, что там говорят. Мы провели действительно хороший испытательный полет, и его оценивают очень негативно. Мы не в ловушке. Никакой опасности для экипажа нет, и когда мы решим их доставить, риск не увеличится", - подчеркнул он.
Пентагон заявил о продолжении разработки новой ракеты Sentinel9 июля 2024, 00:42 • 24758 просмотров