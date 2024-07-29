Метеорный поток Дельта Аквариды озарит ночное небо в ближайшие сутки: как наблюдать зрелищный звездопад

Пик придется на ранние часы вторника, астрономы ожидают около 25 падающих звезд в час.

Пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Первый метеорный поток этого лета может достичь своего пика рано утром во вторник. Тогда астрономы надеются увидеть десятки падающих звезд, которые будут разрывать ночное небо каждый час.

Как и большинство метеорных потоков, Дельта-Аквариды названы в честь созвездия на ночном небе, из которого они, кажется, излучают: созвездие Водолея, вблизи яркой звезды Дельта-Аквариды.

С полуночи до рассвета наблюдатели за небом имеют наилучшие шансы увидеть падающие звезды, особенно если они смотрят над южным горизонтом.

Справочно

Активность этого метеорного потока началась ориентировочно 12 июля и продолжается до 23 августа. Но пик его активности приходится на 28-30 июля.

Астрономы спорят о происхождении метеорного потока Дельта Водолея, и наиболее вероятным кандидатом считается солнечная комета 96P/Machholz. Шар пыли, камней и льда шириной четыре мили делает полный оборот вокруг Солнца чуть более чем за пять лет.

Как лучше наблюдать

Среди метеоров Дельты Водолея 5-10% оставляют устойчивые следы: светящиеся полосы ионизированного газа, которые видны в течение одной-двух секунд после пролета метеора. Поскольку телескопы и бинокли имеют узкое поле зрения, эксперты рекомендуют наблюдать невооруженным глазом, предварительно приспособившись к темноте.

Телескоп Hubble показав блакитну галактику з активним зореутворенням

«Чтобы по-настоящему оценить это впечатляющее световое шоу, вам нужно, если возможно, убежать от уличных фонарей и выехать в сельскую местность. Тогда это просто случай лежа лицом вверх на одеяле с термосом с горячим шоколадом, наблюдая и ожидая, пока эти падающие звезды расплывутся по небу», - объясняет профессор Кэтрин Хейманс, королевский астроном Шотландии.

NASA розмістило в космосі сонячні вітрила