Телескоп Hubble показал голубую галактику с активным звездообразованием

Космический телескоп NASA Hubble сделал изображение галактики скопления ESO 185-IG013 в ультрафиолетовом, видимом и инфракрасном диапазонах, сообщили на сайте NASA, передает УНН.

Детали

Эту галактику населяют сотни молодых звездных скоплений, многим из которых нет и 100 миллионов лет. Ученые считают, что многие из них не продержатся долго, поскольку молодые скопления часто могут исчезать после выброса слишком большого количества газа.

Вероятно, ESO 185-IG013 недавно слилась с другой галактикой - на это указывает большое количество молодых звездных скоплений. Другим признаком является ее возмущенная структура, которая могла образоваться в результате бурного взаимодействия газа и пыли во время столкновения. Слияние дало большое количество ядерного топлива для образования звезд, этот процесс продолжается до сих пор.

ESO 185-IG013 также содержит рассеянное свечение вокруг ее яркого центра, это тоже может указывать на ее слияние с другой галактикой. говорится в сообщении

Ученые считают, что когда две галактики сливаются, большая галактика буквально разрывает и деформирует меньшую, которая из-за этого теряет большую часть своей материи. Этот процесс высвобождает материю, которую большая галактика затем снова втягивает своей гравитацией. Плотная область, где эта материя перемещается, называется приливной оболочкой, и в ней много звездных скоплений. В дополнение к оболочке ESO 185-IG013 может похвастаться газовым хвостом.

Совокупная масса всех звезд в этой системе более чем в семь миллиардов раз превышает массу нашего Солнца. ESO 185-IG013 расположена на расстоянии примерно 260 миллионов световых лет от нас.

NASA поделилось фотографией звездного скопления, похожего на рождественскую елку