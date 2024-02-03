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Телескоп Hubble показав блакитну галактику з активним зореутворенням

Телескоп Hubble показав блакитну галактику з активним зореутворенням

Київ • УНН

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Телескоп "Габбл" зробив знімки галактики ESO 185-IG013, на яких видно активне зореутворення, ймовірно, спричинене нещодавнім злиттям галактик.

Космічний телескоп NASA Hubble зробив зображення галактики скупчення ESO 185-IG013 в ультрафіолетовому, видимому та інфрачервоному діапазонах, повідомили на сайті NASA, передає УНН.

Деталі

Цю галактику населяють сотні молодих зоряних скупчень, багатьом з яких немає і 100 мільйонів років. Науковці вважають, що багато з них не протримаються довго, оскільки молоді скупчення часто можуть зникати після викиду надто великої кількості газу.

Ймовірно, ESO 185-IG013 нещодавно злилася з іншою галактикою — на це вказує велика кількість молодих зоряних скупчень. Іншою ознакою є її збурена структура, яка могла утворитися внаслідок бурхливої взаємодії газу й пилу під час зіткнення. Злиття дало велику кількістю ядерного палива для утворення зірок, цей процес триває досі.

ESO 185-IG013 також містить розсіяне світіння навколо її яскравого центру, це теж може вказувати на її злиття з іншою галактикою.

йдеться у повідомленні

Вчені вважають, що коли дві галактики зливаються, більша галактика буквально розриває й деформує меншу, яка через це втрачає більшу частину своєї матерії. Цей процес вивільняє матерію, яку більша галактика потім знову втягує своєю гравітацією. Щільна область, де ця матерія переміщується, називається приливною оболонкою, і в ній багато зоряних скупчень. На додачу до оболонки ESO 185-IG013 може похвалитися газовим хвостом.

Сукупна маса всіх зірок у цій системі більш ніж у сім мільярдів разів перевищує масу нашого Сонця. ESO 185-IG013 розташована на відстані приблизно 260 мільйонів світлових років від нас.

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NASA поділилося фотографією зоряного скупчення, схожого на різдвяну ялинку23.12.23, 04:35 • 33956 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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