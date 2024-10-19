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Археологи знайшли давні поселення в Англії, які сягають 6000 років

Київ • УНН

 • 25142 перегляди

У каменоломні в Лінкольнширі виявлено давні поселення та докази сільськогосподарської діяльності. Знахідки включають кераміку, кістки тварин та зразки насіння, що датуються від неоліту до саксонського періоду.

Археологи знайшли давні поселення в Англії, які сягають 6000 років

Вченими у ході археологічних розкопок у каменоломні в Лінкольнширі (Велика Британія) були знайдені поселення і докази сільськогосподарської діяльності людей, які жили тут близько 6000 років тому. Про це повідомляє ВВС, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що  під час розкопок кар’єру West Deeping вчені виявили римське поселення, а також знахідки доби неоліту та бронзового віку. Найдавніші артефакти включали кераміку, яку використовували для приготування їжі.

Це місце відноситься не лише до неоліту, бронзової доби чи римської доби, у нас є всі періоди аж до саксонського 6-го століття. Усі ці періоди представлені, і кожен має гарну історію. Це дуже захоплює

- повідомила керівниця проєкту Кембриджського археологічного відділу Ханна Барретт.

Докази відносяться до пізнього періоду неоліту, включаючи "найбільше зібрання" кераміки, коли-небудь знайдене в Східній Англії або Східному Мідлендсі. Крім того, експерти знайшли кістки тварин і зразки насіння та зерна.

Далеко від кордонів імперії: рідкісний скарб монет римської епохи знайшли в німецьких горах19.10.24, 03:35 • 22908 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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