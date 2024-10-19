Археологи знайшли давні поселення в Англії, які сягають 6000 років
Київ • УНН
У каменоломні в Лінкольнширі виявлено давні поселення та докази сільськогосподарської діяльності. Знахідки включають кераміку, кістки тварин та зразки насіння, що датуються від неоліту до саксонського періоду.
Вченими у ході археологічних розкопок у каменоломні в Лінкольнширі (Велика Британія) були знайдені поселення і докази сільськогосподарської діяльності людей, які жили тут близько 6000 років тому. Про це повідомляє ВВС, пише УНН.
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Зазначається, що під час розкопок кар’єру West Deeping вчені виявили римське поселення, а також знахідки доби неоліту та бронзового віку. Найдавніші артефакти включали кераміку, яку використовували для приготування їжі.
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Докази відносяться до пізнього періоду неоліту, включаючи "найбільше зібрання" кераміки, коли-небудь знайдене в Східній Англії або Східному Мідлендсі. Крім того, експерти знайшли кістки тварин і зразки насіння та зерна.
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