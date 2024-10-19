Археологи нашли древние поселения в Англии, которые достигают 6000 лет

Учеными в ходе археологических раскопок в каменоломне в Линкольншире (Великобритания) были найдены поселения и доказательства сельскохозяйственной деятельности людей, которые жили здесь около 6000 лет назад. Об этом сообщает ВВС, пишет УНН.

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Отмечается, что во время раскопок карьера West Deeping ученые обнаружили римское поселение, а также находки эпохи неолита и бронзового века. Древнейшие артефакты включали керамику, которую использовали для приготовления пищи.

Это место относится не только к неолиту, бронзовому веку или римской эпохе, у нас есть все периоды вплоть до саксонского 6-го века. Все эти периоды представлены, и каждый имеет хорошую историю. Это очень увлекательно - сообщила руководитель проекта Кембриджского археологического отдела Ханна Барретт.

Доказательства относятся к позднему периоду неолита, включая «самое большое собрание» керамики, когда-либо найденное в Восточной Англии или Восточном Мидлендсе. Кроме того, эксперты нашли кости животных и образцы семян и зерна.

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