Археологи нашли древние поселения в Англии, которые достигают 6000 лет
Киев • УНН
В каменоломне в Линкольншире обнаружены древние поселения и доказательства сельскохозяйственной деятельности. Находки включают керамику, кости животных и образцы семян, датируемые от неолита до саксонского периода.
Учеными в ходе археологических раскопок в каменоломне в Линкольншире (Великобритания) были найдены поселения и доказательства сельскохозяйственной деятельности людей, которые жили здесь около 6000 лет назад. Об этом сообщает ВВС, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что во время раскопок карьера West Deeping ученые обнаружили римское поселение, а также находки эпохи неолита и бронзового века. Древнейшие артефакты включали керамику, которую использовали для приготовления пищи.
Это место относится не только к неолиту, бронзовому веку или римской эпохе, у нас есть все периоды вплоть до саксонского 6-го века. Все эти периоды представлены, и каждый имеет хорошую историю. Это очень увлекательно
Доказательства относятся к позднему периоду неолита, включая «самое большое собрание» керамики, когда-либо найденное в Восточной Англии или Восточном Мидлендсе. Кроме того, эксперты нашли кости животных и образцы семян и зерна.
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