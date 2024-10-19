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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Далеко от границ империи: редкий клад монет римской эпохи нашли в немецких горах

Далеко от границ империи: редкий клад монет римской эпохи нашли в немецких горах

Киев  •  УНН

19 октября 2024, 00:35  •  2213 просмотра

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В Германии обнаружен клад из почти 3000 римских монет III века н.э. за пределами границ империи. Находка сделана в горах Вестервальд, вдали от известных поселений того времени, что вызывает вопросы у ученых.

В Германии обнаружил редкий клад из почти 3000 монет. Он был обнаружен за пределами границ Римской империи и вдали от известных поселений германских племен того времени. Почему такой большой клад оказался там, ученые не знают. Об этом сообщает Live Science, пишет УНН.

Детали

Человек, который нашел клад, сообщил о нем государственным археологам в Кобленце, городе на реке Рейн. Раскопки, которые были проведены впоследствии, открыли около 2940 монет, а также более 200 тонких серебряных фрагментов, украшенных геометрическими узорами, похороненных в ныне сломанном керамическом горшке, спрятанном между двумя камнями.

Большинство монет - это так называемые антонинианы, которые были официальной серебряной монетой в Римской империи в III веке (н.э.), но в основном они были из бронзы с тонким серебряным покрытием,

- заявил Тимо Ланг, председатель отделения Кобленца Государственной археологии в Рейнланд-Пфальце.

Из-за плохой сохранности монет пока ученым удалось идентифицировать лишь 100 из них. На большинстве из них изображен портрет римского или галльского императора с одной стороны и другие изображения на обороте, такие как божества Геркулес и Марс.

На самые старые монеты было нанесено изображение римского императора Гордиана III (правил с 238 по 244 гг. н. э.), а на самые молодые - галльского императора Викторина (правил примерно с 269 по 271 гг. н. э.). Что представляли собой серебряные фрагменты, ученые пока не знают. Но форма горшка, в котором они были найдены, соответствует римским керамическим традициям третьего века н. э.

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По словам Ланга, монеты датируются периодом между 241-243 гг. н. э. и 269-271 гг. н. э., поэтому клад, вероятно, был зарыт в начале 270-х годов.

Открытие сделали недалеко от города Хершбах в горном хребте Вестервальд, на расстоянии 18 километров от Верхнегерманского лимеса, оборонительной линии, которая означала границу Римской империи с немецкими народами. Обнаружение такого большого сокровища за пределами империи - чрезвычайно редкая находка.

Обычно клады монет за пределами Римской империи состоят из нескольких десятков или, возможно, нескольких сотен монет,

- заявил Ланг.

Он добавил, что знает только об одном кладе за пределами империи, в котором было больше монет этого периода - клад монет, найденный в Польше.

По словам археологов, некоторые из найденных монет были из Рима. Но большинство было отчеканено в Кельне, который в то время был частью Галльской империи. Это регион, включавший современную Францию, Бельгию, Испанию и части Германии и Италии, которые отделились от Римской империи во время политической нестабильности примерно с 260 по 274 год н. э. Но регион, в котором обнаружили клад, не был частью Галльской империи.

Как монеты оказались здесь, остается загадкой. Одна из версий заключается в том, что Галльская империя пыталась подкупить германскую элиту, чтобы она либо не нападала на нее, либо нападала на Римскую империю. Однако, почему монеты были спрятаны в горах Вестервальда, где не было никаких известных германских поселений, неизвестно.

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

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