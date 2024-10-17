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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Иордании нашли гробницу и чашу, похожую на "Святой Грааль"

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17 октября 2024, 02:00  •  3680 просмотра

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Археологи обнаружили под Сокровищницей в Петре гробницу с человеческими останками и керамическим сосудом, похожим на "Святой Грааль". Находка может раскрыть тайны сооружения и пролить свет на происхождение набатеев.

Археологи обнаружили под Сокровищницей в Петре в Иордании человеческие останки и керамический сосуд, который был похож на «Святой Грааль». Об этом сообщает The Washington Post, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что около 2000 лет назад древнее царство набатеев вручную высекло город в песчаниковых скалах Петры, а в его центре - внушительное сооружение с 12 колоннами, ставшее известным как Сокровищница. Археологи уже давно пытались разгадать для чего использовали это сооружение, и некоторые предполагали, что это был мавзолей важного правителя той эпохи.

Теперь группа исследователей сделала то, что они назвали «потрясающим» открытием: в камере под Сокровищницей нашли останки 12 человек и другие предметы, которые, по их словам, могут наконец раскрыть секреты сооружения и пролить свет на происхождение Петры.

Открытие «потрясающее. Эта работа прольет свет на саму Сокровищницу - на ее конструкцию и дату. Материал, извлеченный из наших раскопок, имеет большой потенциал, чтобы рассказать нам о ранней истории Петры и, возможно, о происхождении набатеев», рассказал ученый,

- сказал Пирс Пол Крисман, исполнительный директор Американского центра исследований, который руководил раскопками.

Крисман сказал, что человеческие останки могут помочь раскрыть, как набатеи, чье царство просуществовало примерно с 4 века до н.э. до 106 года н.э., жили и хоронили мертвецов. Он выразил надежду, что удастся восстановить древнюю ДНК из останков.

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Крисман добавил, что раскопки также могут привести к лучшему пониманию среды, в которой жили и процветали жители Петры. «Сегодня Петра засохла, но когда-то это было сравнительно процветающее место. Я надеюсь, что мы сможем извлечь уроки из прошлого и использовать их для улучшения нашего общего будущего», - сказал он.

Ученый отметил, что исследователи использовали новые технологические инструменты, включая дистанционные датчики, работающие на радарах, чтобы определить местоположение гробницы, которая в течение веков была похоронена глубоко под обломками вероятного стихийного бедствия и строительства Сокровищницы над ней.

Начав раскопки гробницы, исследователи обнаружили по меньшей мере 12 скелетных останков и предметов, в том числе керамический сосуд, который, по словам Джоша Гейтса, ведущего телесериала Warner Brоsatecа, «выглядел почти идентично Святому Граалю», из фильма Стивена Спилберга «Индиана Джонс и последний крестовый поход», съемки которого проходили в Сокровищнице.

Крисман сказал, что архитектура похороненной гробницы - «самый захватывающий» аспект открытия, потому что ее «конструкция и использование достаточно уникальны для Петры».

Последствия этих древних строительных решений вселяют в нас уверенность в вероятности того, что в Сокровищнице будут сделаны более важные новые открытия по мере продвижения раскопок

- прокомментировал он.

По словам Крисмана, все еще остается много вопросов о набатеях и их городе. Однако, отметил он, текущие «раскопки приближают ученых» к разгадке этой тайны как никогда раньше.

Большой Египетский музей, который строили почти 20 лет, открылся в тестовом режиме16 октября 2024, 22:51 • 6876 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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