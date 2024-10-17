Большой Египетский музей, который строили почти 20 лет, открылся в тестовом режиме

Большой египетский музей в Гизе, в котором представлена крупнейшая в мире коллекция древнеегипетских артефактов, открыл двери в некоторые из своих выставочных залов. Об этом сообщает BBC News, пишет УНН.

Детали

Комплекс площадью почти 500 тыс. кв. метров, расположенный неподалеку от пирамид в Гизе, создавался более 20 лет.

В нем будет представлено более 100 тыс. экспонатов, включая сокровища из гробницы царя Тутанхамона.

Бесценная коллекция юного фараона еще не представлена публике, но уже сейчас посетители могут увидеть различные предметы - от статуй до саркофагов и мумий.

Изначально музей планировалось открыть в 2012 году, но из-за дороговизны, политических потрясений, а затем и пандемии ковида строительство неоднократно откладывалось.

На сегодня стоимость проекта превысила 1 млрд. долларов.

Пока открытые для посетителей части экспозиции работают в тестовом режиме. Дата официального открытия еще не объявлена.

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