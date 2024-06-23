Египет отозвал лицензии 16 туристических компаний и направил их в прокуратуру из-за смерти египетских паломников. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

В субботу в Египте было объявлено об отзыве лицензий на деятельность 16 туристических компаний и их направлении в прокуратуру. Их обвинили в ответственности за смерть египетских паломников.

Это заявление было сделано отделом кризисов в четверг с указанием, что медицинские и источники безопасности подтверждают более 530 смертей египтян во время хаджа в этом году, в то время как в обнаруженном заявлении отмечается 31 смерть, которая была подтверждена в результате хронических заболеваний.

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