Египет отозвал лицензии у 16 туристических компаний и направил их в прокуратуру в связи с более чем 530 смертями египетских паломников.
Египет отозвал лицензии 16 туристических компаний и направил их в прокуратуру из-за смерти египетских паломников. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
В субботу в Египте было объявлено об отзыве лицензий на деятельность 16 туристических компаний и их направлении в прокуратуру. Их обвинили в ответственности за смерть египетских паломников.
Это заявление было сделано отделом кризисов в четверг с указанием, что медицинские и источники безопасности подтверждают более 530 смертей египтян во время хаджа в этом году, в то время как в обнаруженном заявлении отмечается 31 смерть, которая была подтверждена в результате хронических заболеваний.
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