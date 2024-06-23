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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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Єгипет відкликав ліцензії у 16 туристичних фірм через загибель паломників

Київ • УНН

 • 24816 перегляди

Єгипет відкликав ліцензії у 16 туристичних компаній і направив їх до прокуратури у зв'язку з більш ніж 530 смертями єгипетських паломників.

Єгипет відкликав ліцензії у 16 туристичних фірм через загибель паломників

Єгипет відкликав ліцензії 16 туристичних компаній та направив їх до прокуратури через смерть єгипетських паломників. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

У суботу в Єгипті було оголошено про відкликання ліцензій на діяльність 16 туристичних компаній та їх направлення до прокуратури. Їх звинуватили у відповідальності за смерть єгипетських паломників.

Заяву цю зробив відділ з питань криз у четвер із зазначенням, що медичні та джерела безпеки підтверджують понад 530 смертей єгиптян під час цього року хаджу, тоді як у виявленій заяві зазначається 31 смерть, яка була підтверджена внаслідок хронічних захворювань.

Блінкен в Єгипті проведе переговори щодо пропозиції США про припинення вогню в Газі10.06.24, 12:42 • 118059 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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