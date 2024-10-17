Великий Єгипетський музей, який будували майже 20 років, відкрився у тестовому режимі
Київ • УНН
Великий Єгипетський музей у Гізі відкрив деякі виставкові зали в тестовому режимі. Комплекс площею 500 тис. кв. м будувався понад 20 років і містить найбільшу колекцію давньоєгипетських артефактів.
Великий єгипетський музей в Гізі, в якому представлена найбільша у світі колекція давньоєгипетських артефактів, відчинив двері до деяких зі своїх виставкових залів. Про це повідомляє BBC News, пише УНН.
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Комплекс площею майже 500 тис. кв. метрів, розташований неподалік пірамід у Гізі, створювався понад 20 років.
У ньому буде представлено понад 100 тис. експонатів, включаючи скарби із гробниці царя Тутанхамона.
Безцінна колекція юного фараона ще не представлена публіці, але вже зараз відвідувачі можуть побачити різні предмети - від статуй до саркофагів та мумій.
Спочатку музей планувалося відкрити у 2012 році, але через дорожнечу, політичні потрясіння, а потім і пандемію ковіда будівництво неодноразово відкладалося.
На сьогодні вартість проекту перевищила 1 млрд. доларів.
Поки що відкриті для відвідувачів частини експозиції працюють у тестовому режимі. Дата офіційного відкриття ще не оголошена.
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