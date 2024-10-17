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В Йорданії знайшли гробницю та чашу, схожу на "Святий Грааль"

Київ • УНН

 • 40743 перегляди

Археологи виявили під Скарбницею в Петрі гробницю з людськими рештками та керамічною посудиною, схожою на "Святий Грааль". Знахідка може розкрити таємниці споруди та пролити світло на походження набатеїв.

В Йорданії знайшли гробницю та чашу, схожу на "Святий Грааль"

Археологи виявили під Скарбницею у Петрі в Йорданії людські рештки та керамічну посудину, що була схожа на "Святий Грааль". Про це повідомляє The Washington Post, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що близько 2000 років тому стародавнє царство набатеїв вручну висікло місто в пісковикових скелях Петри, а в його центрі - значна споруда з 12 колонами, що стала відома як Скарбниця. Археологи вже давно намагалися розгадати для чого використовували цю споруду, і дехто припускав, що це був мавзолей важливого правителя тієї епохи.

Тепер група дослідників зробила те, що вони назвали "приголомшливим" відкриттям: у камері під Скарбницею знайшли останки 12 людей та інші предмети, які, за їхніми словами, можуть нарешті розкрити секрети споруди і пролити світло на походження Петри.

Відкриття "приголомшливе. Ця робота проллє світло на саму Скарбницю - на її конструкцію і дату. Матеріал, витягнутий з наших розкопок, має великий потенціал, щоб розповісти нам про ранню історію Петри і, можливо, про походження набатеїв", розповів учений,

- сказав Пірс Пол Крісман, виконавчий директор Американського центру досліджень, який керував розкопками.

Крісман сказав, що людські останки можуть допомогти розкрити, як набатеї, чиє царство проіснувало приблизно з 4 століття до н.е. до 106 року н.е., жили і ховали мерців. Він висловив сподівання, що вдасться відновити давню ДНК з останків.

Крісман додав, що розкопки також можуть призвести до кращого розуміння середовища, в якому жили і процвітали жителі Петри. "Сьогодні Петра засохла, але колись це було порівняно процвітаюче місце. Я сподіваюся, що ми зможемо винести уроки з минулого і використати їх для поліпшення нашого спільного майбутнього", - сказав він.

Науковець зазначив, що дослідники використовували нові технологічні інструменти, включно з дистанційними датчиками, які працюють на радарах, щоб визначити місце розташування гробниці, яка протягом століть була похована глибоко під уламками ймовірного стихійного лиха та будівництва Скарбниці над нею.

Розпочавши розкопки гробниці, дослідники виявили щонайменше 12 скелетних решток і предметів, зокрема керамічну посудину, яка, за словами Джоша Гейтса, ведучого телесеріалу Warner Brоsatecа, "мала майже ідентичний вигляд до Святого Грааля", з фільму Стівена Спілберга "Індіана Джонс і останній хрестовий похід", зйомки якого відбувалися в Скарбниці.

Крісман сказав, що архітектура похованої гробниці - "найзахопливіший" аспект відкриття, бо її "конструкція і використання досить унікальні для Петри".

Наслідки цих стародавніх будівельних рішень вселяють у нас упевненість у ймовірності того, що в Скарбниці будуть зроблені важливіші нові відкриття в міру просування розкопок

- прокоментував він.

За словами Крісмана, що все ще залишається багато запитань про набатеїв та їхнє місто. Однак, зазначив він, поточні "розкопки наближають учених" до розгадки цієї таємниці як ніколи раніше.

Великий Єгипетський музей, який будували майже 20 років, відкрився у тестовому режимі17.10.24, 01:51 • 17622 перегляди

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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