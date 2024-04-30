Эстония вернула почти три сотни украинских артефактов: редкие старинные монеты и ювелирные изделия

Эстония вернула Украине 274 незаконно вывезенные контрабандистами предметы культурного наследия. Среди возвращенных ценностей: монеты и предметы найдены на аэрологических раскопках. Об этом сообщили в Министерстве культуры и информационной политики, передает УНН.

В Национальном музее истории Украины презентовали 274 предмета археологии, из них 115 - монет, которые ранее были незаконно вывезены из Украины. Их задержали, когда контрабандисты пытались пересечь границу. Эстонские пограничники и Эстонская Республика вернула их Украине. - сообщили в МКИП.

Детали

Среди возвращенных артефактов:

украшения скифского времени: две парные нашивные бляшки в виде грифонов, IV-III вв. до н.э.; окование, вероятно, деревянного сосуда или рога, IV-III вв. до н.э. Аналогии известны из многочисленных "царских" захоронений с территории Украины - курганы Толстая Могила, Солоха, Гайманова Могила

две парные нашивные бляшки в виде грифонов, IV-III вв. до н.э.; окование, вероятно, деревянного сосуда или рога, IV-III вв. до н.э. Аналогии известны из многочисленных "царских" захоронений с территории Украины - курганы Толстая Могила, Солоха, Гайманова Могила украшения предримского и римского времени : амулетницы в виде цилиндров и бусины, I в. до н.э. - I в. н.э. Подобные украшения известны в Восточном Крыму (Боспорское царство); золотые бусины, 1 в. Характерны для захоронений сарматской знати, например, Ногайчинский курган на территории временно оккупированного Крыма. Украшения, в частности с альмандинами, и пастовая вставка в виде скарабея, І-ІІІ в. Подобные украшения известны из захоронений сарматов и грунтовых могильников Западного Крыма (ранние горизонты могильников Усть-Альма, Нейзац и т.п.). В последние годы московскими археологами на территории временно оккупированного Крыма проводятся многочисленные незаконные раскопки. Подобные украшения обнаружены и в ранних захоронениях могильника Фронтовое под Севастополем.

: амулетницы в виде цилиндров и бусины, I в. до н.э. - I в. н.э. Подобные украшения известны в Восточном Крыму (Боспорское царство); золотые бусины, 1 в. Характерны для захоронений сарматской знати, например, Ногайчинский курган на территории временно оккупированного Крыма. Украшения, в частности с альмандинами, и пастовая вставка в виде скарабея, І-ІІІ в. Подобные украшения известны из захоронений сарматов и грунтовых могильников Западного Крыма (ранние горизонты могильников Усть-Альма, Нейзац и т.п.). В последние годы московскими археологами на территории временно оккупированного Крыма проводятся многочисленные незаконные раскопки. Подобные украшения обнаружены и в ранних захоронениях могильника Фронтовое под Севастополем. средневековые находки: парадная конская упряжь, рубеж ѴІІІ-ІХ вв. - начало IX в. Подобная конская упряжь известна из погребений с лошадьми салтово-маяцкой культуры, которую связывают с хазарами. Но украшения такого уровня найдены только на территории Украины - захоронение № 482 Нетайловского могильника и 8 захоронений могильника Верхний Салтов (Харьковская область). Перстень с птицей, которая держит в лапах ветвь лавра, Х-ХII в. Типичный средневековый перстень с византийским сюжетом, известным по многим подобным находкам на средневековых памятниках Украины (Киев, Чернигов и т.д.).

парадная конская упряжь, рубеж ѴІІІ-ІХ вв. - начало IX в. Подобная конская упряжь известна из погребений с лошадьми салтово-маяцкой культуры, которую связывают с хазарами. Но украшения такого уровня найдены только на территории Украины - захоронение № 482 Нетайловского могильника и 8 захоронений могильника Верхний Салтов (Харьковская область). Перстень с птицей, которая держит в лапах ветвь лавра, Х-ХII в. Типичный средневековый перстень с византийским сюжетом, известным по многим подобным находкам на средневековых памятниках Украины (Киев, Чернигов и т.д.). монеты византийских императоров: Константина VII Багрянородного (920-944 гг.), Никифора 11 Фоки (963-969 гг.); Иоанна I Цимисхия (969-976 гг.), Василия II Болгаробийца (976-1025 гг.). Подобные монеты в X и XI вв. были распространены почти на всей территории современной Украины.

Сейчас вместе с Украиной весь цивилизованный мир, который уважает международное право и болеет за победу нашей страны, а также за то, чтобы справедливость царила не только по отстаиванию независимости территорий, но и по законности перемещения культурных ценностей. - сказал в. и. о. Министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев во время приема артефактов.

Во время передачи ценностей украинской стороне в. и. о. Министра также отметил, что Украина очень ценит поддержку эстонского народа. И попутно отметил, что Эстония также помогает восстанавливать объекты в Житомирской области, которую фактически эстонские коллеги взяли под патронат. Кроме того, именно из Эстонии в первые месяцы полномасштабной войны шли грузы со всем необходимым для украинских музеев - оборудованием, упаковочными материалами для эвакуации культурных ценностей.