Естонія повернула майже три сотні українських артефактів: рідкісні старовинні монети та ювелірні вироби

Естонія повернула Україні 274 незаконно вивезені контрабандистами предмети культурної спадщини. Серед повернених цінностей: монети та предмети знайдені на аерологічних розкопках. Про це повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики, передає УНН.

У Національному музеї історії України презентували 274 предмети археології, з них 115 – монет, які раніше були незаконно вивезені з України. Їх затримали, коли контрабандисти намагались перетнути кордон. Естонські прикордонники й Естонська Республіка повернула їх Україні.

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Серед повернених артефактів:

Зараз разом з Україною увесь цивілізований світ, який шанує міжнародне право та вболіває за перемогу нашої країни, а також за те, щоб справедливість панувала не тільки щодо відстоювання незалежності територій, а й щодо законності переміщення культурних цінностей.

Під час передачі цінностей українській стороні т. в. о. Міністра таокж наголосив, що Україна дуже цінує підтримку естонського народу. Та попутно відзначив, що Естонія також допомагає відновлювати об’єкти у Житомирській області, яку фактично естонські колеги взяли під патронат. Крім того, саме з Естонії у перші місяці повномасштабної війни йшли вантажі з усім необхідним для українських музеїв – обладнанням, пакувальними матеріалами для евакуації культурних цінностей.

Естонія підтримувала, підтримує і підтримуватиме Україну в усіх напрямках – політичному, економічному, військовому, скільки це буде потрібно. Сьогодні мені дуже приємно спостерігати нашу тіснішу співпрацю саме в культурній сфері попри війну, яка триває. Сьогодні історичний день. Адже артефакти, що належать Україні, нарешті повернулися додому. Ці артефакти – свідчення української культури, ідентичності та є українським надбанням.