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Естонія повернула майже три сотні українських артефактів: рідкісні старовинні монети та ювелірні вироби

Естонія повернула майже три сотні українських артефактів: рідкісні старовинні монети та ювелірні вироби

Київ • УНН

 • 34276 перегляди

Естонія повернула Україні 274 незаконно вивезені археологічні артефакти, зокрема давні скіфські, сарматські та середньовічні прикраси, монети та кінську збрую, продемонструвавши підтримку культурної спадщини України під час війни, що триває.

Естонія повернула Україні 274 незаконно вивезені контрабандистами предмети культурної спадщини. Серед повернених цінностей: монети та предмети знайдені на аерологічних розкопках. Про це повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики, передає УНН.

У Національному музеї історії України презентували 274 предмети археології, з них 115 – монет, які раніше були незаконно вивезені з України. Їх затримали, коли контрабандисти намагались перетнути кордон. Естонські прикордонники й Естонська Республіка повернула їх Україні. 

– повідомили у МКіП.

Деталі

Серед повернених артефактів:

  • прикраси скіфського часу: дві парні нашивні бляшки у вигляді грифонів, ІV–III ст. до н.е.; окуття, ймовірно, дерев’яної посудини чи рогу, ІV–ІІІ ст. до н.е. Аналогії відомі з чисельних «царських» поховань з території України – кургани Товста Могила, Солоха, Гайманова Могила 
  • прикраси передримського та римського часу: амулетниці у вигляді циліндрів та намистини, І ст. до н.е. – І ст. н.е. Подібні прикраси відомі у Східному Криму (Боспорське царство); золоті намистини, 1 ст. Характерні для поховань сарматської знаті, наприклад, Ногайчинський курган на території тимчасово окупованого Криму. Прикраси, зокрема з альмандинами, та пастова вставка у вигляді скарабея, І–ІІІ ст. Подібні прикраси відомі з поховань сарматів та ґрунтових могильників Західного Криму (ранні горизонти могильників Усть-Альма, Нейзац тощо). Протягом останніх років московськими археологами на території тимчасово окупованого Криму проводяться чисельні незаконні розкопки. Подібні прикраси виявлені й в ранніх похованнях могильника Фронтовоє під Севастополем.  
  • середньовічні знахідки: парадна кінська упряж, рубіж VІІІ–ІХ ст. – початок IX ст. Подібна кінська упряж відома з поховань з конями салтово-маяцької культури, яку пов’язують з хазарами. Але прикраси такого рівня знайдені лише на території України – поховання № 482 Нетайлівського могильника та 8 поховань могильника Верхній Салтів (Харківська область). Перстень з птахом, який тримає в лапах гілку лавра, Х–ХІІ ст. Типовий середньовічний перстень з візантійським сюжетом, відомим по багатьох подібних знахідках на середньовічних пам’ятках України (Київ, Чернігів тощо). 
  • монети візантійських імператорів: Костянтина VII Багрянородного (920–944 рр.), Никифора 11 Фоки (963–969 рр.); Іоанна І Цимісхія (969–976 рр.), Василія II Болгаробійця (976–1025 рр.). Подібні монети у X та XI ст. були поширені майже на всій території сучасної України.

Зараз разом з Україною увесь цивілізований світ, який шанує міжнародне право та вболіває за перемогу нашої країни, а також за те, щоб справедливість панувала не тільки щодо відстоювання незалежності територій, а й щодо законності переміщення культурних цінностей.

– сказав т. в. о. Міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв під час прийому артефактів. 

Під час передачі цінностей українській стороні т. в. о. Міністра таокж наголосив, що Україна дуже цінує підтримку естонського народу. Та попутно відзначив, що Естонія також допомагає відновлювати об’єкти у Житомирській області, яку фактично естонські колеги взяли під патронат. Крім того, саме з Естонії у перші місяці повномасштабної війни йшли вантажі з усім необхідним для українських музеїв – обладнанням, пакувальними матеріалами для евакуації культурних цінностей. 

Естонія підтримувала, підтримує і підтримуватиме Україну в усіх напрямках – політичному, економічному, військовому, скільки це буде потрібно. Сьогодні мені дуже приємно спостерігати нашу  тіснішу співпрацю саме в культурній сфері попри війну, яка триває. Сьогодні історичний день. Адже артефакти, що належать Україні, нарешті повернулися додому. Ці артефакти – свідчення української культури, ідентичності та є українським надбанням.

– пообіцяв заступник Глави дипломатичної місії Естонії в Україні Вагур Соосаар.
Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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