Далеко від кордонів імперії: рідкісний скарб монет римської епохи знайшли в німецьких горах

У Німеччині виявив рідкісний скарб із майже 3000 монет. Він був виявлений за межами кордонів Римської імперії і далеко від відомих поселень німецьких племен того часу. Чому такий великий скарб опинився там, вчені не знають. Про це повідомляє Live Science, пише УНН.

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Людина, яка знайшла скарб, повідомила про нього державних археологів у Кобленці, місті на річці Рейн. Розкопки, які були проведені згодом, відкрили близько 2940 монет, а також понад 200 тонких срібних фрагментів, прикрашених геометричними візерунками, похованих у нині зламаному керамічному горщику, захованому між двома каменями.

Більшість монет - це так звані антонініани, які були офіційною срібною монетою в Римській імперії в III столітті (н.е.), але в основному вони були з бронзи з тонким срібним покриттям, - заявив Тімо Ланг, голова відділення Кобленца Державної археології у Рейнланд-Пфальці.

Через погану збереженість монет поки вченим вдалося ідентифікувати лише 100 з них. На більшості з них зображено портрет римського або галльського імператора з одного боку та інші зображення на звороті, такі як божества Геркулес і Марс.

На найстаріші монети було нанесено зображення римського імператора Гордіана III (правив з 238 по 244 рр. н. е.), а на наймолодші — галльського імператора Вікторина (правив приблизно з 269 по 271 рр. н. е.). Що являли собою срібні фрагменти, вчені поки не знають. Але форма горщика, у якому їх було знайдено, відповідає римським керамічним традиціям третього століття н. е.

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За словами Ланга, монети датуються періодом між 241–243 роками. н. е. та 269–271 рр. н. е., тому скарб, ймовірно, був заритий на початку 270-х років.

Відкриття зробили неподалік міста Хершбах у гірському хребті Вестервальд, на відстані 18 кілометрів від Верхньонімецького лімесу, оборонної лінії, яка означала кордон Римської імперії з німецькими народами. Виявлення такого великого скарбу поза межами імперії – надзвичайно рідкісна знахідка.

Зазвичай скарби монет за межами Римської імперії складаються з декількох десятків або, можливо, кількох сотень монет, - заявив Ланг.

Він додав, що знає лише про один скарб за межами імперії, в якому було більше монет цього періоду — скарб монет, знайдений у Польщі.

За словами археологів, деякі із знайдених монет були з Риму. Але більшість було викарбувано в Кельні, який на той час був частиною Галльської імперії. Це регіон, що включав сучасну Францію, Бельгію, Іспанію та частини Німеччини та Італії, які відокремилися від Римської імперії під час політичної нестабільності приблизно з 260 до 274 року н. е. Але регіон, у якому виявили скарб, не був частиною Галльської імперії.

Як монети опинилися тут, залишається загадкою. Одна з версій полягає в тому, що Галльська імперія намагалася підкупити німецьку еліту, щоб вона або не нападала на неї, або нападала на Римську імперію. Однак, чому монети були заховані в горах Вестервальда, де не було жодних відомих німецьких поселень, невідомо.

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