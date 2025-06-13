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У трагічній ДТП у Франції загинуло троє українців - Зеленський
19:49 • 1896 перегляди
У трагічній ДТП у Франції загинуло троє українців - Зеленський
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У трагічній ДТП у Франції загинуло троє українців - Зеленський

Київ • УНН

 • 1708 перегляди

У Франції сталася ДТП з автобусом. Загинуло троє українців, ще двоє у важкому стані, за їхні життя борються французькі медики, повідомив Зеленський.

У трагічній ДТП у Франції загинуло троє українців - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський відреагував на трагічну ДТП у Франції, внаслідок якої загинули четверо людей, троє серед яких - громадяни України. Серед постраждалих також діти. Вони поверталися з навчального обміну, коли автобус зірвався з дороги. Він висловив співчуття всім родинам постраждалих у своєму дописі в Telegram передає УНН.

Жахливі новини про трагічну ДТП автобуса у Франції, у якій постраждало багато українців, зокрема дітей. Вони повернулися з навчального обміну із французького ліцею в Бретані. По дорозі до Парижа автобус втратив керування та зʼїхав у кювет. Наразі відомо про чотири загиблих дорослих, троє з них – громадяни України. Ще двоє людей у ​​важкому стані, за їх життя борються французькі медики. Решта дітей має середні та легкі поранення, всім їм надається необхідна допомога 

- написав Президент.

Він додав, що МЗС України, команда дипломатів і консулів на чолі з Послом України у Франції забезпечують зв'язок із родинами постраждалих. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга та міністр внутрішніх справ Ігор Клименко регулярно інформують особисто Президента про стан постраждалих і всі обставини подій.

Зеленський також подякував уряду Франції за масштабне залучення рятувальних служб: "понад 50 аварійних бригад були залучені, щоб терміново доставити наших дітей лікарню, і вони продовжують допомагати нашим людям. Це справжня французька солідарність"

Моє співчуття всім родинам постраждалих. Ми всі молимося за збереження життя та якнайшвидше утримання поранених дітей 

- додав Президент.

Доповнення

У Франції сталася ДТП за участі пасажирського автобуса з українською реєстрацією. Автобус перевозив громадян України, в тому числі групу дітей. На даний час відомо, що внаслідок аварії загинули 4 особи, щонайменше 30 людей отримали травми.

Глава МЗС Андрій Сибіга доручив Департаменту консульської служби МЗС та Посольству України у Франції тримати ситуацію на особливому контролі та забезпечити належну допомогу постраждалим громадянам України.

Альона Уткіна

Альона Уткіна

Кримінал та НПНаші за кордоном
Франція
Володимир Зеленський
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