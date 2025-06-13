У Франції сталася ДТП з автобусом, який перевозив українців, в тому числі дітей: МЗС України відреагувало
Київ • УНН
У Франції сталася аварія за участі автобуса з українською реєстрацією, який перевозив громадян України, зокрема дітей. Загинуло 4 особи, щонайменше 30 отримали травми, 11 з них у важкому стані.
У Франції сталася ДТП за участі пасажирського автобуса з українською реєстрацією. За попередньою інформацією, автобус перевозив громадян України, в тому числі групу дітей. На даний час відомо, що внаслідок аварії загинули 4 особи, щонайменше 30 людей отримали травми.
Про це журналістам повідомило МЗС України, передає УНН.
За інформацією консульського відділу ПУ у Франції на автомагістралі А81 біля м. Ле-Ман (департамент Сарт) сталася ДТП за участі пасажирського автобуса з українською реєстрацією
МЗС зазначає, що на місце аварії виїхали представники Посольства та особисто Посол України.
За попередньою інформацією, згаданий автобус перевозив громадян України, в тому числі групу дітей. На даний час відомо, що внаслідок аварії загинули 4 особи, щонайменше 30 людей отримали травми, 11 з них перебувають у важкому стані. Постраждалих госпіталізовано
Рух автомагістраллю А81 призупинено, на місці події працюють служби екстреного реагування.
Глава МЗС Андрій Сибіга доручив Департаменту консульської служби МЗС та Посольству України у Франції тримати ситуацію на особливому контролі та забезпечити належну допомогу постраждалим громадянам України
Контекст
The Local повідомляє, що у п'ятницю внаслідок ДТП на автостраді на заході Франції загинули чотири людини, а 45 отримали поранення.За словами поліції, 11 людей отримали серйозні травми, а 34 отримали легкі травми внаслідок інциденту на автостраді A81 за межами міста Дегр у департаменті Сарт. Аварія сталася за участю автобуса, в якому перебувала група українських дорослих та підлітків.
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