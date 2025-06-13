У Франції сталася ДТП з автобусом, який перевозив українців, в тому числі дітей: МЗС України відреагувало

$41.490.02
48.080.63
ukenru
Усі модернізації та заміна комплектуючих для військової й авіаційної техніки проходять державну сертифікацію та погодження – представник Укроборонпром
Ексклюзив
14:34 • 1626 перегляди
Усі модернізації та заміна комплектуючих для військової й авіаційної техніки проходять державну сертифікацію та погодження – представник Укроборонпром
11:58 • 14733 перегляди
ЄС погодився продовжити тимчасовий захист для біженців з України до березня 2027 року
09:49 • 38400 перегляди
МЗС випустило рекомендації для українців через загострення на Близькому Сході: радить не їхати до Ізраїлю, Ірану та низки країн
Ексклюзив
13 червня, 08:47 • 59205 перегляди
Фінансова грамотність для дітей: як сформувати здорове ставлення до грошей з раннього віку
12 червня, 17:14 • 84193 перегляди
Трамп заявив, що розчарований Україною та росією, адже можна було укласти угоду
12 червня, 16:35 • 205113 перегляди
Ринок у заморозці: як державне втручання у маркетинг майже зупинило фармацевтичну галузь
12 червня, 16:12 • 168916 перегляди
"Гвинтики" війни: як стара техніка забезпечує обороноздатність держави, поки законодавча система буксує
12 червня, 16:05 • 83478 перегляди
Українські підрозділи на Сумщині потроху відштовхують окупанта - Зеленський
Ексклюзив
12 червня, 15:21 • 110701 перегляди
Фінансова грамотність для дітей: як українським батькам виховати розумного споживача у світі, наповненому маркетингом
Ексклюзив
12 червня, 12:52 • 51193 перегляди
Фінансова тривога: що це таке та як впоратися
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
5м/с
70%
750мм
Популярнi новини
День першого визволення Маріуполя: як живе місто в новій окупації13 червня, 07:59 • 98605 перегляди
"Порошенко остаточно здався Офісу, щоб не посадили"13 червня, 08:19 • 83711 перегляди
У "Космічних яйцях 2" з’явиться син зірки оригінальної стрічки 1987 року13 червня, 08:23 • 41912 перегляди
Кузьміних продовжує лобіювати інтереси фармзаводів: маніпуляції під прикриттям турботи про пацієнтів13 червня, 08:36 • 73341 перегляди
Російському реперу Тіматі повідомили про підозру - СБУ09:19 • 57606 перегляди
Публікації
Скандали в АРМА доводять, що зміни потрібно починати з аудиту і звільнення керівництва12:08 • 24699 перегляди
Кузьміних продовжує лобіювати інтереси фармзаводів: маніпуляції під прикриттям турботи про пацієнтів13 червня, 08:36 • 73327 перегляди
"Порошенко остаточно здався Офісу, щоб не посадили"13 червня, 08:19 • 83703 перегляди
День першого визволення Маріуполя: як живе місто в новій окупації13 червня, 07:59 • 98599 перегляди
Ринок у заморозці: як державне втручання у маркетинг майже зупинило фармацевтичну галузь12 червня, 16:35 • 205073 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Кароль Навроцький
Ґевін Ньюсом
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Kyiv
Німеччина
Харківська область
Реклама
УНН Lite
Джеймс Ганн розповів, що сценарій нового фільму про Диво-жінку "пишеться прямо зараз"14:16 • 4630 перегляди
У "Космічних яйцях 2" з’явиться син зірки оригінальної стрічки 1987 року13 червня, 08:23 • 41902 перегляди
Вчені знайшли відсутню ланку між гігантськими тиранозаврами та їхніми меншими предками12 червня, 17:17 • 53241 перегляди
Режисер "Носферату" зніме "Різдвяну пісню" Чарльза Діккенса для Warner Bros12 червня, 09:57 • 119736 перегляди
Готель для кіноманів: будинки із фільмів і серіалів, які можна орендувати у 2025 році11 червня, 15:50 • 130185 перегляди
Актуальне
YouTube
Spotify
ChatGPT
Facebook
Instagram

У Франції сталася ДТП з автобусом, який перевозив українців, в тому числі дітей: МЗС України відреагувало

Київ • УНН

 • 398 перегляди

У Франції сталася аварія за участі автобуса з українською реєстрацією, який перевозив громадян України, зокрема дітей. Загинуло 4 особи, щонайменше 30 отримали травми, 11 з них у важкому стані.

У Франції сталася ДТП з автобусом, який перевозив українців, в тому числі дітей: МЗС України відреагувало

У Франції сталася ДТП за участі пасажирського автобуса з українською реєстрацією. За попередньою інформацією, автобус перевозив громадян України, в тому числі групу дітей. На даний час відомо, що внаслідок аварії загинули 4 особи, щонайменше 30 людей отримали травми.

Про це журналістам повідомило МЗС України, передає УНН.

За інформацією консульського відділу ПУ у Франції на автомагістралі А81 біля м. Ле-Ман (департамент Сарт) сталася ДТП за участі пасажирського автобуса з українською реєстрацією

- повідомили в МЗС. 

МЗС зазначає, що на місце аварії виїхали представники Посольства та особисто Посол України.

За попередньою інформацією, згаданий автобус перевозив громадян України, в тому числі групу дітей. На даний час відомо, що внаслідок аварії загинули 4 особи, щонайменше 30 людей отримали травми, 11 з них перебувають у важкому стані. Постраждалих госпіталізовано

 - інформує МЗС. 

Рух автомагістраллю А81 призупинено, на місці події працюють служби екстреного реагування.

Глава МЗС Андрій Сибіга доручив Департаменту консульської служби МЗС та Посольству України у Франції тримати ситуацію на особливому контролі та забезпечити належну допомогу постраждалим громадянам України

- повідомляє МЗС. 

Контекст

 The Local повідомляє, що у п'ятницю внаслідок ДТП на автостраді на заході Франції загинули чотири людини, а 45 отримали поранення.За словами поліції, 11 людей отримали серйозні травми, а 34 отримали легкі травми внаслідок інциденту на автостраді A81 за межами міста Дегр у департаменті Сарт. Аварія сталася за участю автобуса, в якому перебувала група українських дорослих та підлітків.

Вбивство українки та її доньки в Бельгії: українські консули відвідали 16-річного підозрюваного 11.06.25, 12:57 • 2944 перегляди

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Наші за кордоном
Сибіга Андрій Іванович
Франція
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9