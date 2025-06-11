Вбивство українки та її доньки в Бельгії: українські консули відвідали 16-річного підозрюваного
Київ • УНН
Українські консули зустрілися з 16-річним хлопцем, підозрюваним у вбивстві матері та сестри в Бельгії. Стан його здоров'я задовільний, триває розслідування.
Українські консули в Бельгії відвідали 16-річного хлопця, якого підозрюють у вбивстві своєї матері та молодшої сестри у Бельгії. Стан здоров’я затриманого задовільний. Про це журналістам повідомили у МЗС України, пише УНН.
Учора, 10 червня, консули посольства України в Бельгії відвідали громадянина України, який перебуває в одному з закритих центрів тимчасового утримання неповнолітніх правопорушників. Стан здоров’я затриманого задовільний. Усі необхідні умови для перебування забезпечені. Слідчі органи встановлюють обставини справи та можливі мотиви вчиненого
Повідомляється, що посольство перебуває на зв’язку з родичами загиблих і затриманого, а також із поліцією, прокуратурою, керівництвом пенітенціарної установи та іншими органами Бельгії.
"Після завершення судово-медичної експертизи буде надане сприяння у репатріації тіл загиблих в Україну. Справа перебуває на контролі посольства України в Бельгії", - інформує МЗС.
Доповнення
У місті Хаасроде у Бельгії в будинку було знайдено мертвими українок: 46-тирічну мати та її 6-річну доньку, в обох жертв були ножові поранення, місце злочину було підпалено.
Згодом 16-річний українець у Бельгії зізнався у скоєнні подвійного вбивства рідних матері та 6-річної сестри, а також у підпалі будинку для приховування злочину. Він заявив, що скоїв злочин через "банальну" побутову сварку. Суд у справах неповнолітніх помістив підозрюваного до закритої установи в Еверберзі, розслідування триває.
Українські дипломати надіслали запит на зустріч із затриманим хлопцем, який зізнався у подвійному вбивстві. Посольство України в Бельгії продовжує тримати резонансну справу на особливому контролі.