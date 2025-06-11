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Вбивство українки та її доньки в Бельгії: українські консули відвідали 16-річного підозрюваного

Київ • УНН

 • 1174 перегляди

Українські консули зустрілися з 16-річним хлопцем, підозрюваним у вбивстві матері та сестри в Бельгії. Стан його здоров'я задовільний, триває розслідування.

Вбивство українки та її доньки в Бельгії: українські консули відвідали 16-річного підозрюваного

Українські консули в Бельгії відвідали 16-річного хлопця, якого підозрюють у вбивстві своєї матері та молодшої сестри у Бельгії. Стан здоров’я затриманого задовільний. Про це журналістам повідомили у МЗС України, пише УНН.

Учора, 10 червня, консули посольства України в Бельгії відвідали громадянина України, який перебуває в одному з закритих центрів тимчасового утримання неповнолітніх правопорушників. Стан здоров’я затриманого задовільний. Усі необхідні умови для перебування забезпечені. Слідчі органи встановлюють обставини справи та можливі мотиви вчиненого

- повідомили в МЗС.

Повідомляється, що посольство перебуває на зв’язку з родичами загиблих і затриманого, а також із поліцією, прокуратурою, керівництвом пенітенціарної установи та іншими органами Бельгії.

"Після завершення судово-медичної експертизи буде надане сприяння у репатріації тіл загиблих в Україну. Справа перебуває на контролі посольства України в Бельгії", - інформує МЗС.

Доповнення

У місті Хаасроде у Бельгії в будинку було знайдено мертвими українок: 46-тирічну мати та її 6-річну доньку, в обох жертв були ножові поранення, місце злочину було підпалено.

Згодом 16-річний українець у Бельгії зізнався у скоєнні подвійного вбивства рідних матері та 6-річної сестри, а також у підпалі будинку для приховування злочину. Він заявив, що скоїв злочин через "банальну" побутову сварку. Суд у справах неповнолітніх помістив підозрюваного до закритої установи в Еверберзі, розслідування триває.

Українські дипломати надіслали запит на зустріч із затриманим хлопцем, який зізнався у подвійному вбивстві. Посольство України в Бельгії продовжує тримати резонансну справу на особливому контролі.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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