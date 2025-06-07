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У Бельгії розслідують подвійне вбивство українських мати та доньки, місце злочину підпалили: подробиці

Київ • УНН

 • 1952 перегляди

У місті Хаасроде, Бельгія, знайшли мертвими 46-річну українку та її 6-річну доньку з ножовими пораненнями. Місце злочину було підпалено, ведеться розслідування подвійного вбивства.

У Бельгії розслідують подвійне вбивство українських мати та доньки, місце злочину підпалили: подробиці

В місті Хаасроде (Бельгія) в будинку знайдено мертвими українок: 46-тирічну мати та її 6-річну доньку, в обох жертв були ножові поранення, місце злочину було підпалено. Ведеться розслідування. Про це інформує УНН з посилання на прокуратуру Левена, місцевий мовник VRT.

Деталі

У бельгійському місті Гаасроде прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом подвійного вбивства – 46-річної жінки та її 6-річної доньки.

В обидвох жертв виявили ножові поранення, а місце злочину підпалили.

Сьогодні вранці близько 9:30 пожежна служба отримала виклик на пожежу в будинку священика на вулиці Мілсестраат у Хаасроде, поблизу Ауд-Хеверле. Після прибуття з вікон квартири на першому поверсі йшов сильний дим. Екстрені служби прибули масово. Близько 10:20 пожежу було взято під контроль, але під час обшуку квартири пожежники виявили двох постраждалих: матір (46) та доньку (6). На момент прибуття жінка вже була мертвою. Дівчину реанімували, але зрештою вона також померла. На тілах обох постраждалих були ножові поранення. Прокуратура Лювена розпочала розслідування подвійного вбивства

- йдеться у дописі.

Зазначаэться, що попередні висновки експерта з пожежної експертизи прокурора свідчать про те, що пожежа в будинку була влаштована навмисно.

Йдеться про українську родину, яка проживає в нашій країні вже три роки. Батько дівчини досі воює на фронті в Україні. У жінки також був 16-річний син, який на момент пожежі навчався у школі. За ним доглядають

- пише VRT.

З вівторка, після подовжених вихідних, у міській ратуші буде розміщено реєстр співчуття, де кожен зможе залишити повідомлення зі співчуттям. У школі однокласникам повідомили про те, що сталося, і після вихідних з дітьми також буде проведено відповідну бесіду про це в кожному класі.

Тимчасово виконуючий обов'язки мера Френсіс Ван Бісбрук глибоко вражений трагедією. "Смерть маленької дитини впливає на всю громаду, і, звичайно, також на школу. Я дуже вдячний аварійно-рятувальним службам, які швидко прибули на місце події, а також за зусилля команди Hazensprong та всіх наших співробітників, які брали участь у цих складних обставинах", - цитує мера VRT.

Нагадаємо

Федеральна прокуратура Німеччини висунула обвинувачення трьом особам, підозрюваним у шпигунстві на користь росії. Їм доручили шпигувати за колишнім українським бійцем, можливо, з метою вбивства.

Єврокомісія пропонує ще на рік продовжити захист для українців, які тікають від війни - фон дер Ляйєн04.06.25, 14:45 • 22272 перегляди

Віта Зеленецька

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