У Німеччині затримали трьох осіб, які шпигували та, імовірно, планували вбивство українського бійця

російська секретна служба доручила фігурантам підозр шпигувати за колишнім українським бійцем у Німеччині, можливо, з наміром його вбити.

Про це передає УНН із посиланням на Deutschlandfunk.

У ФРН трьох чоловіків підозрюють вистеженні колишнього українського бійця у Німеччині, можливо, з наміром його вбити. За даними Федеральної прокуратури, обвинуваченими є українець, вірменин та росіянин. Прокуратура звинувачує їх у роботі на іноземну розвідку в особливо серйозній справі.

Повідомляється, що одному з фігурантів на початку травня 2024 року доручили шпигувати за чоловіком, який проживав у Німеччині. Останній раніше воював на чолі збройних сил України після початку російської агресії в Україні.

За даними слідства, обвинувачений завербував двох ймовірних спільників для цієї мети. 19 червня особу, про яку йдеться, мали супроводжувати на зустріч у кафе в центрі Франкфурта.

Ймовірні агенти хотіли встановити особу чоловіка та отримати про нього додаткову інформацію. Однак, він раніше зв'язався з німецькою поліцією, тому зустріч так і не відбулася.