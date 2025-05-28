У Німеччині затримали трьох осіб, які шпигували та, імовірно, планували вбивство українського бійця
Київ • УНН
Федеральна прокуратура Німеччини висунула обвинувачення трьом особам, підозрюваним у шпигунстві на користь росії. Їм доручили шпигувати за колишнім українським бійцем, можливо, з метою вбивства.
російська секретна служба доручила фігурантам підозр шпигувати за колишнім українським бійцем у Німеччині, можливо, з наміром його вбити.
Про це передає УНН із посиланням на Deutschlandfunk.
Деталі
У ФРН трьох чоловіків підозрюють вистеженні колишнього українського бійця у Німеччині, можливо, з наміром його вбити. За даними Федеральної прокуратури, обвинуваченими є українець, вірменин та росіянин. Прокуратура звинувачує їх у роботі на іноземну розвідку в особливо серйозній справі.
Шпигунська операція і російський слід
Повідомляється, що одному з фігурантів на початку травня 2024 року доручили шпигувати за чоловіком, який проживав у Німеччині. Останній раніше воював на чолі збройних сил України після початку російської агресії в Україні.
За даними слідства, обвинувачений завербував двох ймовірних спільників для цієї мети. 19 червня особу, про яку йдеться, мали супроводжувати на зустріч у кафе в центрі Франкфурта.
Ймовірні агенти хотіли встановити особу чоловіка та отримати про нього додаткову інформацію. Однак, він раніше зв'язався з німецькою поліцією, тому зустріч так і не відбулася.
Обвинувачених заарештували співробітники Гессенського державного управління кримінальної поліції. З того часу вони перебувають під вартою, пишуть ЗМІ.
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