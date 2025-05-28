У Німеччині затримали трьох осіб, які шпигували та, імовірно, планували вбивство українського бійця

$41.680.11
47.310.02
ukenru
Трамп заявив, що готовий до переговорів із Зеленським та путіним
17:16 • 2392 перегляди

Трамп заявив, що готовий до переговорів із Зеленським та путіним

Ексклюзив
14:57 • 17641 перегляди

Закінчення "торговельного безвізу" між Україною та ЄС: експерт назвав можливі варіанти розвитку ситуації

Ексклюзив
12:43 • 45643 перегляди

"Сіра" економія: юрист розповів про головні ознаки схем із дроблення бізнесу в торгівлі технікою

12:12 • 73285 перегляди

Генштаб підтвердив ураження важливих об'єктів російського ВПК у підмосков'ї та івановській області

28 травня, 10:11 • 63798 перегляди

Я готовий до тристоронньої зустрічі з Трампом і путіним - Зеленський

Ексклюзив
28 травня, 09:43 • 78384 перегляди

Прокуратура вимагає активізувати розслідування щодо головного юриста НБУ Зими

Ексклюзив
28 травня, 07:55 • 157038 перегляди

Галущенко про можливі плани рф перезапустити ЗАЕС: "Можуть призвести до непередбачуваних наслідків"

Ексклюзив
28 травня, 06:00 • 70016 перегляди

Посилення лімітів на перекази з картки на картку з червня: економіст спростував міфи та пояснив на кого це вплине

28 травня, 05:00 • 153856 перегляди

"Бетіс" - "Челсі": анонс фіналу Ліги конференцій

Ексклюзив
27 травня, 13:16 • 203869 перегляди

Зоозахисники заявляють про "експлуатацію" поросят у київській кав’ярні: що кажуть власники та поліція

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+16°
2.1м/с
87%
745мм
Популярнi новини

Зрада після майже 30 років разом: ексдружина Г'ю Джекмана розповіла деталі про причини розлучення

28 травня, 08:54 • 103898 перегляди

The Last Of Us: творці серіалу натякнули на повернення Педро Паскаля у третьому сезоні

13:39 • 32922 перегляди

Підозрюється у воєнних злочинах проти України: захоплено стрільця зс рф, який стратив українських полонених воїнів

13:55 • 5314 перегляди

Що приготувати в мультиварці: перевірені рецепти для вечері

14:15 • 59331 перегляди

Петр Павел намагається забезпечити військову підтримку Україні незалежно від результатів майбутніх президентських виборів - Politico

14:58 • 10553 перегляди
Публікації

Що приготувати в мультиварці: перевірені рецепти для вечері

14:15 • 59729 перегляди

"Бетіс" - "Челсі": анонс фіналу Ліги конференцій

28 травня, 05:00 • 153856 перегляди

Позов до Sony за право торгувати “сірою” технікою та побиття покупця: хто стоїть за мережею Stylus

27 травня, 15:12 • 166396 перегляди

Топ трендів випускної моди 2025: що актуально та скільки коштує

27 травня, 14:30 • 171279 перегляди

Зоозахисники заявляють про "експлуатацію" поросят у київській кав’ярні: що кажуть власники та поліція
Ексклюзив

27 травня, 13:16 • 203869 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Фрідріх Мерц

Борис Пісторіус

Михайло Подоляк

Руслан Кравченко

Біньямін Нетаньяху

Актуальні місця

Берлін

Ватикан

Київ

Румунія

Словаччина

Реклама
УНН Lite

The Last Of Us: творці серіалу натякнули на повернення Педро Паскаля у третьому сезоні

13:39 • 33210 перегляди

Зрада після майже 30 років разом: ексдружина Г'ю Джекмана розповіла деталі про причини розлучення

28 травня, 08:54 • 104170 перегляди

Привид у Беверлі-Гіллз: Періс Гілтон налякана тим, що її дворічний син бачить містичних істот

27 травня, 17:27 • 55745 перегляди

HBO офіційно представило акторів, які заграють Гаррі Поттера, Герміону і Рона у новому серіалі

27 травня, 16:05 • 60091 перегляди

Jia Jia і De De: гонконзьким панденятам-близнюкам на конкурсі обрали імена

27 травня, 09:48 • 127163 перегляди
Актуальне

Північний потік — 2

Telegram

Старлінк

Фокс Ньюс

Facebook

У Німеччині затримали трьох осіб, які шпигували та, імовірно, планували вбивство українського бійця

Київ • УНН

 • 1738 перегляди

Федеральна прокуратура Німеччини висунула обвинувачення трьом особам, підозрюваним у шпигунстві на користь росії. Їм доручили шпигувати за колишнім українським бійцем, можливо, з метою вбивства.

У Німеччині затримали трьох осіб, які шпигували та, імовірно, планували вбивство українського бійця

російська секретна служба доручила фігурантам підозр шпигувати за колишнім українським бійцем у Німеччині, можливо, з наміром його вбити.

Про це передає УНН із посиланням на Deutschlandfunk.

Деталі

У ФРН трьох чоловіків підозрюють вистеженні колишнього українського бійця у Німеччині, можливо, з наміром його вбити. За даними Федеральної прокуратури, обвинуваченими є українець, вірменин та росіянин. Прокуратура звинувачує їх у роботі на іноземну розвідку в особливо серйозній справі.

Шпигунська операція і російський слід

Повідомляється, що одному з фігурантів на початку травня 2024 року доручили шпигувати за чоловіком, який проживав у Німеччині. Останній раніше воював на чолі збройних сил України після початку російської агресії в Україні.

За даними слідства, обвинувачений завербував двох ймовірних спільників для цієї мети. 19 червня особу, про яку йдеться, мали супроводжувати на зустріч у кафе в центрі Франкфурта.

Ймовірні агенти хотіли встановити особу чоловіка та отримати про нього додаткову інформацію. Однак, він раніше зв'язався з німецькою поліцією, тому зустріч так і не відбулася.

Обвинувачених заарештували співробітники Гессенського державного управління кримінальної поліції. З того часу вони перебувають під вартою, пишуть ЗМІ.

Нагадаємо

В Україні задокументовано понад 160 тис. воєнних злочинів рф.

У Німеччині судили росіянина у справі про вбивство українських військових.

Болгарські шпигуни стежили за військовою базою США в Німеччині, де тренувались українські бійці 29.11.24, 09:55 • 14350 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Кримінал та НПНаші за кордоном
Франкфурт
Німеччина
Україна
Brent
$64.62
Bitcoin
$107,472.00
S&P 500
$5,911.15
Tesla
$361.37
Газ TTF
$36.99
Золото
$3,319.15
Ethereum
$2,640.31