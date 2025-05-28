В Германии задержали троих человек, которые шпионили и, вероятно, планировали убийство украинского бойца

российская секретная служба поручила фигурантам подозрений шпионить за бывшим украинским бойцом в Германии, возможно, с намерением его убить.

Об этом передает УНН со ссылкой на Deutschlandfunk.

В ФРГ трех мужчин подозревают в выслеживании бывшего украинского бойца в Германии, возможно, с намерением его убить. По данным Федеральной прокуратуры, обвиняемыми являются украинец, армянин и россиянин. Прокуратура обвиняет их в работе на иностранную разведку в особо серьезном деле.

Сообщается, что одному из фигурантов в начале мая 2024 года поручили шпионить за мужчиной, проживавшим в Германии. Последний ранее воевал во главе вооруженных сил Украины после начала российской агрессии в Украине.

По данным следствия, обвиняемый завербовал двух вероятных сообщников для этой цели. 19 июня лицо, о котором идет речь, должны были сопровождать на встречу в кафе в центре Франкфурта.

Вероятные агенты хотели установить личность мужчины и получить о нем дополнительную информацию. Однако, он ранее связался с немецкой полицией, поэтому встреча так и не состоялась.