Група болгар вела спостереження за американською військовою базою в Німеччині, де проходили підготовку українські війська. Це була одна із шести шпигунських операцій, які вони проводили на користь росії, повідомили прокурори лондонському суду в четвер. Ранее СООБЩАЛОСЬ об этом из сообщений на Reuters.

детали

33-летняя Катрин Иванова, 30-летняя Ваня Габерова, и 39-летний Тихомир Иванчев обвиняются в том, что они были представителями шпионской сети, управляемой российским агентом по имени Ян Марсалек, гражданином Австрии.

В начале процесса в лондонском суде прокурор Олд-Бейли Морган сообщила присяжным, что еще двое мужчин, Орлен Русев и Бизер Джамбазов, признали себя участниками шпионского заговора.

По ее словам, группа осуществляла слежку, использовала фальшивые личности, применяла передовые технологии и составляла подробные отчеты в обмен на значительные суммы денег.

Они действовали под руководством Русова, который сам получил инструкции от Марсалека, который использовал вымышленное имя Руперт Тич. Как отмечает Reuters, Марсалек - бывший главный операционный директор обанкротившейся платежной компании Wirecard, и его нынешнее местонахождение неизвестно.

Иванова, Габерова и Иванчев отрицают обвинения в заговоре с целью сбора информации, полезной для врага, в период с августа 2020 года по февраль 2023 года. Иванова также отрицает наличие у нее поддельного паспорта.

Морган сообщила присяжным, что шпионская группа участвовала в шести ключевых операциях, в том числе в слежке в конце 2022 года за казармами Патч в Германии, американской базой недалеко от Штутгарта, где украинские войска обучались использованию ракет класса "земля-воздух".

Другие вероятные операции включали слежку за Христом грузовым, гражданином Болгарии, который работал на сайт расследований Bellingcat и был ведущим следователем в отчетах об отравлении 2018 года Сергея Скрипаля в Солсбери.

По словам Моргана, Русов и Марсалек в 2021 году обменивались сообщениями о Грозове, обсуждая возможность установить за ним слежку или украсть его компьютер и передать его в российское посольство.

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"Они даже обсуждали возможность похитить его и отвезти в Россию или убить", - добавила она.

По словам Моргана, целью группы также были Роман Доброхотов, россиянин, живущий в Британии и главный редактор журнала The Insider, Бергей Рыскалиев, бывший казахский политик, получивший убежище в Британии, и российский диссидент Кирилл Качур.

По словам Моргана, шестая операция включала организацию демонстрации возле посольства Казахстана в Лондоне, чтобы создать видимость того, что у них есть данные об ответственных лицах, которые они передадут казахской разведке, чтобы добиться благосклонности Казахстана от имени России.

Дополнение

Отношения Британии с россией, которые и так находятся в худшем состоянии за последние десятилетия из-за вторжения рф в Украину в 2022 году, еще больше обострились после недавних сообщений о том, что Киев использовал британские ракеты дальнего радиуса действия на российской территории.

Во вторник россия выслала британского дипломата, которого она обвинила в шпионаже, а в октябре глава британской разведки обвинил российские спецслужбы в стремлении устроить "хаос".

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