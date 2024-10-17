рф подозревают в закладке устройства в самолет, который вызвал пожар на складе в Британии - Guardian
Киев • УНН
Британская контртеррористическая полиция расследует причастность рф к пожару на складе DHL в Бирмингеме. Подозревают, что зажигательное устройство было заложено в посылку, доставленную самолетом.
Британская контртеррористическая полиция проверяет причастность россии к пожару на складе логистической компании DHL в Бирмингеме из-за закладки устройства в один из грузов, который перевозился самолетом. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что инцидент на бирмингемском складе DHL произошел 22 июля. В результате пожара, возникшего из-за зажигательного устройства в одной из посылок, никто не пострадал.
По данным расследования, как пишет издание, посылка прибыла на склад воздушным путем, хотя неизвестно, в грузовом или пассажирском самолете или куда именно она направлялась.
В связи с пожаром в Бирмингеме пока никого не арестовали, расследование продолжается.
Похожий инцидент также произошел в Германии в конце июля. Тогда на другом объекте DHL в Лейпциге загорелась подозрительная посылка. Так, правоохранители пытаются установить связь между этими двумя событиями, пишет газета.
В материале также говорится, что об инциденте в Бирмингеме стало известно только после совместных расследований The Guardian и немецких телекомпаний WDR и NDR. Это вызвало вопрос, почему власти не сообщили об этом раньше.
Как пишет издание, британские правоохранители подозревают, что инцидент с возгоранием является частью кампании, которую проводили российские шпионы по всей Европе в 2024 году.
По словам главы военной разведки Великобритании Кена Маккаллума, российская разведка поставила себе цель "создать хаос на британских и европейских улицах".
В то же время глава британской разведки обвинил россию в "опасных действиях, осуществляемых с растущим безрассудством", а также заявил, что заговор был контрпродуктивным для Кремля, поскольку "привел к усилению оперативной координации с партнерами по всей Европе и за ее пределами", пишет The Guardian.
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