В нескольких казармах Бельгии усилили меры безопасности из-за угрозы диверсий
Киев • УНН
Несколько военных казарм в Бельгии перешли в режим повышенной готовности из-за конкретных угроз саботажа и шпионажа. Уровень безопасности повышен с "Альфа" до "Браво", что предусматривает дополнительные меры защиты.
Несколько военных казарм в Бельгии были переведены в режим повышенной готовности после того, как получили конкретные угрозы саботажа и шпионажа. Об этом сообщает Brussels Times, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что информацию подтвердило бельгийское Министерство обороны.
В нескольких армейских казармах в Бельгии еще в пятницу, 11 октября, были усилены меры безопасности из-за информации о возможных угрозах диверсий и шпионажа.
В связи с этим уровень безопасности в нескольких военных кварталах был повышен с базового уровня "Альфа" до уровня "Браво" - второго из четырех возможных уровней защиты, для каждого из которых предусмотрены конкретные меры.
Повышение уровня угрозы влечет за собой дополнительные меры безопасности, особенно для личного состава охраны в соответствующих казармах, но детали не могут быть разглашены из соображений безопасности.
Министерство обороны Бельгии пока не предоставило дополнительной информации о конкретных угрозах.
Напомним
В июле этого года бельгийская полиция задержала 7 человек, подозреваемых в планировании теракта. Проведено 14 обысков в разных городах страны, подозреваемых обвиняют в терроризме и его финансировании.