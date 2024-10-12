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В нескольких казармах Бельгии усилили меры безопасности из-за угрозы диверсий

В нескольких казармах Бельгии усилили меры безопасности из-за угрозы диверсий

Киев  •  УНН

12 октября 2024, 18:29  •  5717 просмотра

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Несколько военных казарм в Бельгии перешли в режим повышенной готовности из-за конкретных угроз саботажа и шпионажа. Уровень безопасности повышен с "Альфа" до "Браво", что предусматривает дополнительные меры защиты.

Несколько военных казарм в Бельгии были переведены в режим повышенной готовности после того, как получили конкретные угрозы саботажа и шпионажа. Об этом сообщает Brussels Times, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что информацию подтвердило бельгийское Министерство обороны.

В нескольких армейских казармах в Бельгии еще в пятницу, 11 октября, были усилены меры безопасности из-за информации о возможных угрозах диверсий и шпионажа.

В связи с этим уровень безопасности в нескольких военных кварталах был повышен с базового уровня "Альфа" до уровня "Браво" - второго из четырех возможных уровней защиты, для каждого из которых предусмотрены конкретные меры.

Повышение уровня угрозы влечет за собой дополнительные меры безопасности, особенно для личного состава охраны в соответствующих казармах, но детали не могут быть разглашены из соображений безопасности.

Министерство обороны Бельгии пока не предоставило дополнительной информации о конкретных угрозах.

Напомним

В июле этого года бельгийская полиция задержала 7 человек, подозреваемых в планировании теракта. Проведено 14 обысков в разных городах страны, подозреваемых обвиняют в терроризме и его финансировании.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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