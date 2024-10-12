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У кількох казармах Бельгії посилили заходи безпеки через загрозу диверсій

Київ • УНН

 • 28047 перегляди

Кілька військових казарм у Бельгії перейшли в режим підвищеної готовності через конкретні погрози саботажу і шпигунства. Рівень безпеки підвищено з "Альфа" до "Браво", що передбачає додаткові заходи захисту.

У кількох казармах Бельгії посилили заходи безпеки через загрозу диверсій

Кілька військових казарм у Бельгії були переведені в режим підвищеної готовності після того, як отримали конкретні погрози саботажу і шпигунства. Про це повідомляє Brussels Times, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що інформацію підтвердило бельгійське Міністерство оборони.

У кількох армійських казармах у Бельгії ще у п’ятницю, 11 жовтня, були посилені заходи безпеки через інформацію про можливі загрози диверсій і шпигунства.

У зв'язку з цим рівень безпеки в декількох військових кварталах був підвищений з базового рівня "Альфа" до рівня "Браво" – другого з чотирьох можливих рівнів захисту, для кожного з яких передбачені конкретні заходи.

Підвищення рівня загрози спричиняє додаткові заходи безпеки, особливо для особового складу охорони у відповідних казармах, але деталі не можуть бути розголошені з міркувань безпеки.

Міністерство оборони Бельгії поки що не надало додаткової інформації про конкретні загрози.

Нагадаємо

У липні цього року бельгійська поліція затримала 7 осіб, підозрюваних у плануванні теракту. Проведено 14 обшуків у різних містах країни, підозрюваних звинувачують у тероризмі та його фінансуванні.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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