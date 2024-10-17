рф підозрюють у закладенні пристрою в літак, який спричинив пожежу на складі у Британії - Guardian
Київ • УНН
Британська контртерористична поліція розслідує причетність рф до пожежі на складі DHL у Бірмінгемі. Підозрюють, що запалювальний пристрій був закладений у посилку, доставлену літаком.
Британська контртерористична поліція перевіряє причетність росії до пожежі на складі логістичної компанії DHL у Бірмінгемі через закладання пристрою в один із вантажів, який перевозився літаком. Про це повідомляє The Guardian, пише УНН.
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Зазначається, що інцидент на бірмінгемському складі DHL стався 22 липня. У результаті пожежі, що виникла через запалювальний пристрій в одній із посилок, ніхто не постраждав.
За даними розслідування, як пише видання, посилка прибула на склад повітряним шляхом, хоча невідомо, у вантажному чи пасажирському літаку або куди саме вона прямувала.
У зв'язку з пожежею в Бірмінгемі наразі нікого не арештували, розслідування триває.
Схожий інцидент також стався в Німеччині наприкінці липня. Тоді на іншому об'єкті DHL в Лейпцигу загорілась підозріла посилка. Так, правоохоронці намагаються встановити зв’язок між цими двома подіями, пише газета.
У матеріалі також йдеться, що про інцидент у Бірмінгемі стало відомо лише після спільних розслідувань The Guardian та німецьких телекомпаній WDR і NDR. Це викликало запитання, чому влада не повідомила про це раніше.
Як пише видання, британські правоохоронці підозрюють, що інцидент із загорянням є частиною кампанії, яку проводили російські шпигуни по всій Європі у 2024 році.
За словами голови військової розвідки Великої Британії Кена Маккаллума, російська розвідка поставила собі за мету "створити хаос на британських і європейських вулицях".
Водночас голова британської розвідки звинуватив росію в "небезпечних діях, що здійснюються зі зростаючою нерозсудливістю", а також заявив, що змова була контрпродуктивною для Кремля, оскільки "призвела до посилення оперативної координації з партнерами по всій Європі й за її межами", пише The Guardian.
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