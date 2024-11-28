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Зеленский созвонился с премьером Британии на фоне массированной атаки рф: обсудили наращивание дальнобойных возможностей Украины

Зеленский созвонился с премьером Британии на фоне массированной атаки рф: обсудили наращивание дальнобойных возможностей Украины

Киев  •  УНН

 • 6860 просмотра

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Президент Украины обсудил с премьером Британии массированную атаку рф и дальнейшее оборонительное сотрудничество. Стороны договорились о ежегодной помощи в 3 млрд фунтов и ускорении соглашения о столетнем партнерстве.

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре обсудил сегодняшнюю массированную атаку рф на Украину с премьером Великобритании Киром Стармером. Лидеры государств договорились контактировать с европейскими лидерами относительно шагов, "которые должны поставить Украину в самую сильную из возможных позицию перед любым развитием событий". Об этом сообщает УНН

Обсудили очередной акт российского воздушного террора против гражданской инфраструктуры Украины с применением более 90 ракет и почти 100 дронов. Отдельное внимание уделили вопросу дальнейшего оборонного сотрудничества.   договорились быть в тесном контакте с европейскими лидерами относительно шагов, которые должны поставить Украину в самую сильную из возможных позицию перед любым развитием событий. Я подчеркнул: Для этого Украина нуждается в приглашении в НАТО и дальнейшем наращивании дальнобойных возможностей

- написал Зеленский. 

 Зеленский поблагодарил Стармера за масштабную поддержку, в частности за готовность ежегодно выделять не менее 3 миллиардов фунтов стерлингов на нужды Украины. 

Кроме того, лидеры стран обсудили возможное участие Украины в саммите Joint Expeditionary Force в следующем месяце в Таллинне. "В этом году Украина стала единственной страной, принявшей участие в качестве наблюдателя в учениях JEF Joint Protector 2024. мы заинтересованы в углублении сотрудничества с этим объединением". 

Также, по словам Президента,  они договорились ускорить подготовку соглашения о столетнем партнерстве между Украиной и Великобританией.

рф выпустила 188 ракет и беспилотников во время массированной атаки на Украину: сбили 76 крылатых ракет, три Х-59/69 и 35 дронов28 нояб. 2024, 08:58 • 10443 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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