Зеленский созвонился с премьером Британии на фоне массированной атаки рф: обсудили наращивание дальнобойных возможностей Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре обсудил сегодняшнюю массированную атаку рф на Украину с премьером Великобритании Киром Стармером. Лидеры государств договорились контактировать с европейскими лидерами относительно шагов, "которые должны поставить Украину в самую сильную из возможных позицию перед любым развитием событий". Об этом сообщает УНН.

Обсудили очередной акт российского воздушного террора против гражданской инфраструктуры Украины с применением более 90 ракет и почти 100 дронов. Отдельное внимание уделили вопросу дальнейшего оборонного сотрудничества. договорились быть в тесном контакте с европейскими лидерами относительно шагов, которые должны поставить Украину в самую сильную из возможных позицию перед любым развитием событий. Я подчеркнул: Для этого Украина нуждается в приглашении в НАТО и дальнейшем наращивании дальнобойных возможностей - написал Зеленский.

Зеленский поблагодарил Стармера за масштабную поддержку, в частности за готовность ежегодно выделять не менее 3 миллиардов фунтов стерлингов на нужды Украины.

Кроме того, лидеры стран обсудили возможное участие Украины в саммите Joint Expeditionary Force в следующем месяце в Таллинне. "В этом году Украина стала единственной страной, принявшей участие в качестве наблюдателя в учениях JEF Joint Protector 2024. мы заинтересованы в углублении сотрудничества с этим объединением".

Также, по словам Президента, они договорились ускорить подготовку соглашения о столетнем партнерстве между Украиной и Великобританией.

рф выпустила 188 ракет и беспилотников во время массированной атаки на Украину: сбили 76 крылатых ракет, три Х-59/69 и 35 дронов