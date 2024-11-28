рф выпустила 188 ракет и беспилотников во время массированной атаки на Украину: сбили 76 крылатых ракет, три Х-59/69 и 35 дронов

россия атаковала Украину 188 средствами воздушного нападения, включая крылатые ракеты и дроны Shahed, удалось сбить 76 крылатых ракет, три ракеты Х-59/69 и 35 беспилотников, сообщили в ВС ВСУ в четверг, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 28 ноября 2024 года (с 19.30 27 ноября) противник нанес удар по Украине ракетами разных типов и ударными беспилотниками.

Всего радиотехническими войсками воздушных сил обнаружено 188 средств воздушного нападения: 3 зенитные управляемые ракеты С-300 из Белгородской обл. - рф по Харьковщине; 57 крылатых ракет Х-101 из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, район пусков - Волгоградская обл. – рф; 28 крылатых ракет "Калибр", район пусков акватория Черного моря; 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/69, район пусков воздушное пространство над акваторией Черного моря; 97 ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников неустановленного типа из районов Курск, Приморско-Ахтарск, Орел, Брянск, Миллерово - рф.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 10.30 подтверждено сбитие: 76 крылатых ракет Х-101/"Калибр"; 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/69; 35 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников неустановленного типа (62 вражеских беспилотника локационно потеряно). Ракетно-дроновый удар противника был направлен на объекты энергетики Украины - сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

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