Россия накопила запасы оружия для атак по Украине до конца зимы - ЦПД при СНБО

Сегодня армия рф осуществила очередной комбинированный обстрел Украины. российские войска делали запасы вооружения, поэтому у них есть ресурс на подобные атаки до конца зимы. Об этом предупредил глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко на своей странице в соцсети, передает УНН.

У россиян есть ресурс на такие атаки до конца зимы. Стратегию они не планировали менять, делая запасы. Украина же также бьет, будет бить и отбиваться - написал Коваленко.

Сегодня, 28 ноября, под массированным ударом врага, снова находилась энергетика. Атаки на энергообъекты происходили по всей Украине. Оператор системы передачи НЭК "Укрэнерго" срочно ввел экстренные отключения электроэнергии.

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