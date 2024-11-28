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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Россия накопила запасы оружия для атак по Украине до конца зимы - ЦПД при СНБО

Россия накопила запасы оружия для атак по Украине до конца зимы - ЦПД при СНБО

Киев  •  УНН

 • 6333 просмотра

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Глава ГПД при СНБО сообщил о накопленных рф запасах вооружения для атак по Украине до конца зимы. Сегодня произошел массированный удар по энергетической инфраструктуре, введены экстренные отключения.

Сегодня армия рф осуществила очередной комбинированный обстрел Украины. российские войска делали запасы вооружения, поэтому у них есть ресурс на подобные атаки до конца зимы. Об этом предупредил глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко на своей странице в соцсети, передает УНН

У россиян есть ресурс на такие атаки до конца зимы. Стратегию они не планировали менять, делая запасы. Украина же также бьет, будет бить и отбиваться

- написал Коваленко.

Сегодня, 28 ноября, под массированным ударом врага, снова находилась  энергетика. Атаки на энергообъекты происходили по всей Украине. Оператор системы передачи НЭК "Укрэнерго" срочно ввел экстренные отключения электроэнергии.   

Находитесь в укрытиях к отбою и следите за актуальной информацией на сайте УНН

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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