В Бельгии расследуют двойное убийство украинских матери и дочери, место преступления подожгли: подробности

В городе Хаасроде (Бельгия) в доме найдены мертвыми украинки: 46-летняя мать и ее 6-летняя дочь, у обеих жертв были ножевые ранения, место преступления было подожжено. Ведется расследование. Об этом информирует УНН со ссылкой на прокуратуру Левена, местный вещатель VRT.

Детали

В бельгийском городе Гаасроде прокуратура открыла уголовное производство по факту двойного убийства – 46-летней женщины и ее 6-летней дочери.

У обеих жертв обнаружили ножевые ранения, а место преступления подожгли.

Сегодня утром около 9:30 пожарная служба получила вызов на пожар в доме священника на улице Милсестраат в Хаасроде, вблизи Ауд-Хеверле. По прибытии из окон квартиры на первом этаже шел сильный дым. Экстренные службы прибыли массово. Около 10:20 пожар был взят под контроль, но во время обыска квартиры пожарные обнаружили двух пострадавших: мать (46) и дочь (6). На момент прибытия женщина уже была мертва. Девушку реанимировали, но в конце концов она тоже умерла. На телах обоих пострадавших были ножевые ранения. Прокуратура Лювена начала расследование двойного убийства - говорится в сообщении.

Отмечается, что предварительные выводы эксперта по пожарной экспертизе прокурора свидетельствуют о том, что пожар в доме был устроен намеренно.

Речь идет об украинской семье, проживающей в нашей стране уже три года. Отец девушки до сих пор воюет на фронте в Украине. У женщины также был 16-летний сын, который на момент пожара учился в школе. За ним ухаживают - пишет VRT.

Со вторника, после удлиненных выходных, в городской ратуше будет размещен реестр соболезнования, где каждый сможет оставить сообщение с соболезнованиями. В школе одноклассникам сообщили о случившемся, и после выходных с детьми также будет проведена соответствующая беседа об этом в каждом классе.

Временно исполняющий обязанности мэра Фрэнсис Ван Бисбрук глубоко поражен трагедией. "Смерть маленького ребенка влияет на всю общину, и, конечно, также на школу. Я очень благодарен аварийно-спасательным службам, которые быстро прибыли на место происшествия, а также за усилия команды Hazensprong и всех наших сотрудников, которые участвовали в этих сложных обстоятельствах", - цитирует мэра VRT.

Напомним

Федеральная прокуратура Германии выдвинула обвинение трем лицам, подозреваемым в шпионаже в пользу россии. Им поручили шпионить за бывшим украинским бойцом, возможно, с целью убийства.

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