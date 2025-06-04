Еврокомиссия предлагает еще на год продлить защиту для украинцев, бегущих от войны, - фон дер Ляйен
Киев • УНН
Урсула фон дер Ляйен заявила о предложении продления защиты ЕС для украинцев, бегущих от войны. Около 4,3 млн украинцев проживают в ЕС, большинство из которых в Польше, Германии и Чехии.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о предложении продлить защиту ЕС для украинцев, бегущих от войны, передает УНН.
Сегодня мы предлагаем продлить защиту ЕС для украинцев, бегущих от войны. Мы также поддерживаем украинцев в их выборе и прокладываем путь для их безопасного возвращения домой
По ее словам, в ЕС продолжат сотрудничать с государствами-членами, чтобы оказать необходимую помощь.
Столько, сколько потребуется
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В сообщении на официальной странице Еврокомиссии в Х указано, что временную защиту для украинцев предлагают продлить еще на год.
"Безопасность и стабильность остаются недостижимыми для многих украинцев. Мы предлагаем продлить временную защиту для украинцев, бегущих от войны в ЕС, до марта 2027 года", - говорится в сообщении.
Добавим
На территории ЕС сейчас проживают около 4 млн. 300 тыс. украинцев, большинство из которых в Польше, Германии и Чехии. Согласно действующей программе временной защиты, эти люди имеют право жить и работать в странах блока. Программу уже несколько раз продлевали, а теперь было принято решение о продлении еще на 12 месяцев – до марта 2027 года.
Напомним
В июне 2024 года Совет ЕС принял решение о продлении временной защиты до 4 марта 2026 года для украинцев, бежавших от войны.