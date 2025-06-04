$41.640.02
47.430.08
ukenru
Первая часть обмена пленными между россией и Украиной ожидается 7 и 8 июня - Зеленский
13:08 • 3100 просмотра

Первая часть обмена пленными между россией и Украиной ожидается 7 и 8 июня - Зеленский

Эксклюзив
13:05 • 8664 просмотра

Субсидия на аренду жилья для переселенцев: какой средний размер и как оформить

12:45 • 7462 просмотра

Еврокомиссия предлагает еще на год продлить защиту для украинцев, бегущих от войны, - фон дер Ляйен

Эксклюзив
11:35 • 13800 просмотра

Реформе быть или не быть? Глава АРМА боится изменений, которые могут угрожать ее должности - эксперт

Эксклюзив
10:14 • 26232 просмотра

Прохождение ВВК до 5 июня: что нужно знать "ограниченно годным"

Эксклюзив
09:02 • 33735 просмотра

Обвиняемый во взяточничестве нардеп Кузьминых пропустил 22 судебных заседания по своему делу - ВАКС

Эксклюзив
08:02 • 35802 просмотра

Долговая спираль. Финтехэксперт объяснила, чем опасны быстрые кредиты

Эксклюзив
4 июня, 06:24 • 81598 просмотра

Украина готовится к изменениям в торговле с Евросоюзом: что будет после 6 июня

Эксклюзив
4 июня, 05:30 • 39357 просмотра

Стоматолог развеяла мифы о кариесе и назвала действенные методы профилактики

3 июня, 18:45 • 43057 просмотра

Ермак обсудил с Виткоффом переговоры с рф и пригласил в Украину "увидеть ситуацию"

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
3.1м/с
40%
752мм
Популярные новости

Глава Пентагона впервые пропустит "Рамштайн" - AP

4 июня, 05:11 • 47066 просмотра

17-летнюю звезду TikTok убили в Пакистане после "отказов" мужчине

4 июня, 06:53 • 40371 просмотра

Как начиналась уникальная подготовка к спецоперации "Паутина"

08:26 • 29177 просмотра

Сумы почти час атаковали вражеские дроны: что известно о последствиях

09:45 • 18952 просмотра

Украинская разведка получила доступ к критически важным данным российского производителя стратегической авиации

10:53 • 19459 просмотра
публикации

Украина может усилить борьбу с "серой" электроникой благодаря международным цифровым инструментам

12:57 • 6156 просмотра

Украина готовится к изменениям в торговле с Евросоюзом: что будет после 6 июня
Эксклюзив

4 июня, 06:24 • 81593 просмотра

Лингвистические манипуляции покоряют потребителей: сертификат, гарантия, официальность… А вы проверяли, что стоит за этими словами?

3 июня, 14:43 • 123336 просмотра

Labubu: почему игрушки стали новым трендом среди детей и взрослых

3 июня, 12:52 • 211212 просмотра

От советского наследия к стандартам НАТО: Украина ищет решения для обслуживания техники со всего мира

3 июня, 11:55 • 252013 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Алексей Гончаренко

Ярослав Железняк

Владимир Зеленский

Алексей Чернышов

Актуальные места

Украина

Соединённые Штаты

Киев

Германия

Брюссель

Реклама
УНН Lite

В Нидерландах бабуины в зоопарке сделали селфи на телефон, который посетительница случайно уронила в вольер

11:54 • 10756 просмотра

CD Projekt RED показала первые трейлеры игры "Ведьмак 4"

3 июня, 14:36 • 66968 просмотра

Labubu: почему игрушки стали новым трендом среди детей и взрослых

3 июня, 12:52 • 211212 просмотра

Кэмерон после "Аватара" экранизирует роман "Дьяволы" - о демонах, ведьмах и апокалиптических монстрах

3 июня, 07:52 • 139778 просмотра

Белый дом показал новый официальный портрет Трампа с очень показательными деталями

3 июня, 07:15 • 141247 просмотра
Актуальное

Financial Times

Бильд

DJI Mavic

Беспилотный летательный аппарат

Нью-Йорк Таймс

Еврокомиссия предлагает еще на год продлить защиту для украинцев, бегущих от войны, - фон дер Ляйен

Киев • УНН

 • 7388 просмотра

Урсула фон дер Ляйен заявила о предложении продления защиты ЕС для украинцев, бегущих от войны. Около 4,3 млн украинцев проживают в ЕС, большинство из которых в Польше, Германии и Чехии.

Еврокомиссия предлагает еще на год продлить защиту для украинцев, бегущих от войны, - фон дер Ляйен

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о предложении продлить защиту ЕС для украинцев, бегущих от войны, передает УНН.

Сегодня мы предлагаем продлить защиту ЕС для украинцев, бегущих от войны. Мы также поддерживаем украинцев в их выборе и прокладываем путь для их безопасного возвращения домой

- сообщила председатель Еврокомиссии.

По ее словам, в ЕС продолжат сотрудничать с государствами-членами, чтобы оказать необходимую помощь.

Столько, сколько потребуется

- резюмировала фон дер Ляйен.

ЕС работает над новым планом возвращения украинцев домой после войны: детали04.06.25, 14:31 • 2918 просмотров

В сообщении на официальной странице Еврокомиссии в Х указано, что временную защиту для украинцев предлагают продлить еще на год.

"Безопасность и стабильность остаются недостижимыми для многих украинцев. Мы предлагаем продлить временную защиту для украинцев, бегущих от войны в ЕС, до марта 2027 года", - говорится в сообщении.

Добавим

На территории ЕС сейчас проживают около 4 млн. 300 тыс. украинцев, большинство из которых в Польше, Германии и Чехии. Согласно действующей программе временной защиты, эти люди имеют право жить и работать в странах блока. Программу уже несколько раз продлевали, а теперь было принято решение о продлении еще на 12 месяцев – до марта 2027 года.

Напомним

В июне 2024 года Совет ЕС принял решение о продлении временной защиты до 4 марта 2026 года для украинцев, бежавших от войны.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ВойнаНовости МираНаши за границей
Европейская комиссия
Европейский Союз
Чешская Республика
Германия
Урсула фон дер Ляйен
Польша
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9