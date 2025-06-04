Єврокомісія пропонує ще на рік продовжити захист для українців, які тікають від війни - фон дер Ляйєн
Київ • УНН
Урсула фон дер Ляйєн заявила про пропозицію продовження захисту ЄС для українців, які тікають від війни. Близько 4,3 млн українців проживають в ЄС, більшість з яких у Польщі, Німеччині та Чехії.
Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн заявила про пропозицію продовжити захист ЄС для українців, які тікають від війни, передає УНН.
Сьогодні ми пропонуємо продовжити захист ЄС для українців, які тікають від війни. Ми також підтримуємо українців у їхньому виборі та прокладаємо шлях для їхнього безпечного повернення додому
За її словами, в ЄС продовжать співпрацювати з державами-членами, щоб надати необхідну допомогу.
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У повідомленні на офіційній сторінці Єврокомісії в Х зазначено, що тимчасовимй захист для українців пропонують продовжити ще на рік.
"Безпека та стабільність залишаються недосяжними для багатьох українців. Ми пропонуємо продовжити тимчасовий захист для українців, які тікають від війни в ЄС, до березня 2027 року", - зазначено у повідомленні.
Додамо
На території ЄС нині проживають близько 4 млн. 300 тис. українців, більшість із яких у Польщі, Німеччині та Чехії. Згідно з чинною програмою тимчасового захисту, ці люди мають право жити та працювати в країнах блоку. Програму вже кілька разів подовжували, а тепер було ухвалено рішення про продовження ще на 12 місяців – до березня 2027 року.
Нагадаємо
У червні 2024 року Рада ЄС ухвалила рішення про продовження тимчасового захисту до 4 березня 2026 року для українців, які втекли від війни.