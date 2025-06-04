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Перша частина обміну полоненими між росією та Україною очікується 7 та 8 червня - Зеленський
13:08 • 5102 перегляди

Перша частина обміну полоненими між росією та Україною очікується 7 та 8 червня - Зеленський

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The New York Times

Єврокомісія пропонує ще на рік продовжити захист для українців, які тікають від війни - фон дер Ляйєн

Київ • УНН

 • 10703 перегляди

Урсула фон дер Ляйєн заявила про пропозицію продовження захисту ЄС для українців, які тікають від війни. Близько 4,3 млн українців проживають в ЄС, більшість з яких у Польщі, Німеччині та Чехії.

Єврокомісія пропонує ще на рік продовжити захист для українців, які тікають від війни - фон дер Ляйєн

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн заявила про пропозицію продовжити захист ЄС для українців, які тікають від війни, передає УНН.

Сьогодні ми пропонуємо продовжити захист ЄС для українців, які тікають від війни. Ми також підтримуємо українців у їхньому виборі та прокладаємо шлях для їхнього безпечного повернення додому 

- повідомила голова Єврокомісії.

За її словами, в ЄС продовжать співпрацювати з державами-членами, щоб надати необхідну допомогу.

Стільки, скільки потрібно 

- резюмувала фон дер Ляйєн.

ЄС працює над новим планом повернення українців додому після війни: деталі04.06.25, 14:31 • 3024 перегляди

У повідомленні на офіційній сторінці Єврокомісії в Х зазначено, що тимчасовимй захист для українців пропонують продовжити ще на рік.

"Безпека та стабільність залишаються недосяжними для багатьох українців. Ми пропонуємо продовжити тимчасовий захист для українців, які тікають від війни в ЄС, до березня 2027 року", - зазначено у повідомленні.

Додамо

На території ЄС нині проживають близько 4 млн. 300 тис. українців, більшість із яких у Польщі, Німеччині та Чехії. Згідно з чинною програмою тимчасового захисту, ці люди мають право жити та працювати в країнах блоку. Програму вже кілька разів подовжували, а тепер було ухвалено рішення про продовження ще на 12 місяців – до березня 2027 року.

Нагадаємо

У червні 2024 року Рада ЄС ухвалила рішення про продовження тимчасового захисту до 4 березня 2026 року для українців, які втекли від війни.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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Європейська комісія
Європейський Союз
Чеська Республіка
Німеччина
Урсула фон дер Ляєн
Польща
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