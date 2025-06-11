Убийство украинки и ее дочери в Бельгии: украинские консулы посетили 16-летнего подозреваемого

Украинские консулы в Бельгии посетили 16-летнего парня, которого подозревают в убийстве своей матери и младшей сестры в Бельгии. Состояние здоровья задержанного удовлетворительное. Об этом журналистам сообщили в МИД Украины, пишет УНН.

Вчера, 10 июня, консулы посольства Украины в Бельгии посетили гражданина Украины, который находится в одном из закрытых центров временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Состояние здоровья задержанного удовлетворительное. Все необходимые условия для пребывания обеспечены. Следственные органы устанавливают обстоятельства дела и возможные мотивы совершенного - сообщили в МИД.

Сообщается, что посольство находится на связи с родственниками погибших и задержанного, а также с полицией, прокуратурой, руководством пенитенциарного учреждения и другими органами Бельгии.

"После завершения судебно-медицинской экспертизы будет оказано содействие в репатриации тел погибших в Украину. Дело находится на контроле посольства Украины в Бельгии", - информирует МИД.

Дополнение

В городе Хаасроде в Бельгии в доме были найдены мертвыми украинки: 46-летняя мать и ее 6-летняя дочь, у обеих жертв были ножевые ранения, место преступления было подожжено.

Впоследствии 16-летний украинец в Бельгии признался в совершении двойного убийства родных матери и 6-летней сестры, а также в поджоге дома для сокрытия преступления. Он заявил, что совершил преступление из-за "банальной" бытовой ссоры. Суд по делам несовершеннолетних поместил подозреваемого в закрытое учреждение в Эверберге, расследование продолжается.

Украинские дипломаты направили запрос на встречу с задержанным парнем, который признался в двойном убийстве. Посольство Украины в Бельгии продолжает держать резонансное дело на особом контроле.