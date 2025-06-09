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Трагедія у Бельгії: українські дипломати надіслали запит на зустріч із затриманим, який зізнався у подвійному вбивстві - МЗС

Київ • УНН

 • 392 перегляди

В Бельгії 16-річний українець зізнався у скоєнні подвійного вбивства матері та 6-річної сестри, а також у підпалі будинку. Посольство України тримає справу на контролі.

Трагедія у Бельгії: українські дипломати надіслали запит на зустріч із затриманим, який зізнався у подвійному вбивстві - МЗС
HSB

Українські дипломати надіслали запит на зустріч із затриманим хлопцем, який зізнався у подвійному вбивстві у Бельгії, де було знайдено мертвими двох українок - 46-тирічну мати та її 6-річну доньку, справа на особливому контролі, повідомили УНН в МЗС.

Деталі

"Посольство України в Бельгії продовжує тримати резонансну справу на особливому контролі. За інформацією бельгійських правоохоронців, син загиблої зізнався у скоєнні подвійного вбивства та навмисному підпалі будинку", - повідомили у МЗС.

Як зазначили у МЗС, за рішенням судді ювенальної юстиції, підозрюваного направили до одного з закритих центрів тимчасового утримання неповнолітніх. "Його забезпечено державним адвокатом", - вказали у дипвідомстві.

"Українські дипломати надіслали офіційний запит на зустріч консульської посадової особи з затриманим. Посольство перебуває на постійному контакті з уповноваженим слідчим у справі та компетентними органами", - повідомили у МЗС.

Доповнення

У місті Хаасроде у Бельгії в будинку було знайдено мертвими українок: 46-тирічну мати та її 6-річну доньку, в обох жертв були ножові поранення, місце злочину було підпалено. Ведеться розслідування.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга доручив посольству в Бельгії тримати на особливому контролі справу щодо загибелі двох громадянок України - матері та доньки. 

Місцеві ЗМІ повідомили згодом, що 16-річний український хлопець під час допиту зізнався у вбивстві своєї матері та молодшої сестри, тіла яких знайшли в будинку у Бельгії.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Кримінал та НПНовини СвітуНаші за кордоном
Сибіга Андрій Іванович
Бельгія
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