Трагедія у Бельгії: українські дипломати надіслали запит на зустріч із затриманим, який зізнався у подвійному вбивстві - МЗС
Київ • УНН
В Бельгії 16-річний українець зізнався у скоєнні подвійного вбивства матері та 6-річної сестри, а також у підпалі будинку. Посольство України тримає справу на контролі.
Українські дипломати надіслали запит на зустріч із затриманим хлопцем, який зізнався у подвійному вбивстві у Бельгії, де було знайдено мертвими двох українок - 46-тирічну мати та її 6-річну доньку, справа на особливому контролі, повідомили УНН в МЗС.
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"Посольство України в Бельгії продовжує тримати резонансну справу на особливому контролі. За інформацією бельгійських правоохоронців, син загиблої зізнався у скоєнні подвійного вбивства та навмисному підпалі будинку", - повідомили у МЗС.
Як зазначили у МЗС, за рішенням судді ювенальної юстиції, підозрюваного направили до одного з закритих центрів тимчасового утримання неповнолітніх. "Його забезпечено державним адвокатом", - вказали у дипвідомстві.
"Українські дипломати надіслали офіційний запит на зустріч консульської посадової особи з затриманим. Посольство перебуває на постійному контакті з уповноваженим слідчим у справі та компетентними органами", - повідомили у МЗС.
Доповнення
У місті Хаасроде у Бельгії в будинку було знайдено мертвими українок: 46-тирічну мати та її 6-річну доньку, в обох жертв були ножові поранення, місце злочину було підпалено. Ведеться розслідування.
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга доручив посольству в Бельгії тримати на особливому контролі справу щодо загибелі двох громадянок України - матері та доньки.
Місцеві ЗМІ повідомили згодом, що 16-річний український хлопець під час допиту зізнався у вбивстві своєї матері та молодшої сестри, тіла яких знайшли в будинку у Бельгії.