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Трагедия в Бельгии: украинские дипломаты направили запрос на встречу с задержанным, который признался в двойном убийстве - МИД

Киев • УНН

 • 464 просмотра

В Бельгии 16-летний украинец признался в совершении двойного убийства матери и 6-летней сестры, а также в поджоге дома. Посольство Украины держит дело на контроле.

Трагедия в Бельгии: украинские дипломаты направили запрос на встречу с задержанным, который признался в двойном убийстве - МИД
HSB

Украинские дипломаты направили запрос на встречу с задержанным парнем, который признался в двойном убийстве в Бельгии, где были найдены мертвыми две украинки - 46-летняя мать и ее 6-летняя дочь, дело на особом контроле, сообщили УНН в МИД.

Детали

"Посольство Украины в Бельгии продолжает держать резонансное дело на особом контроле. По информации бельгийских правоохранителей, сын погибшей признался в совершении двойного убийства и умышленном поджоге дома", - сообщили в МИД.

Как отметили в МИД, по решению судьи ювенальной юстиции, подозреваемого направили в один из закрытых центров временного содержания несовершеннолетних. "Ему обеспечен государственный адвокат", - указали в дипведомстве.

"Украинские дипломаты направили официальный запрос на встречу консульского должностного лица с задержанным. Посольство находится на постоянном контакте с уполномоченным следователем по делу и компетентными органами", - сообщили в МИД.

Дополнение

В городе Хаасроде в Бельгии в доме были найдены мертвыми украинки: 46-летняя мать и ее 6-летняя дочь, у обеих жертв были ножевые ранения, место преступления было подожжено. Ведется расследование.

Министр иностранных дел Андрей Сибига поручил посольству в Бельгии держать на особом контроле дело об гибели двух гражданок Украины - матери и дочери.

Местные СМИ сообщили впоследствии, что 16-летний украинский парень во время допроса признался в убийстве своей матери и младшей сестры, тела которых нашли в доме в Бельгии.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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