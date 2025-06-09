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Вбивство матері і доньки з України у Бельгії: син загиблої заявив, що пішов на злочин через побутову сварку

Київ • УНН

 • 7690 перегляди

У Бельгії 16-річний українець зізнався у вбивстві матері та 6-річної сестри. Хлопець заявив, що вбив рідних через побутову сварку, але прокуратура сумнівається в цьому мотиві.

Вбивство матері і доньки з України у Бельгії: син загиблої заявив, що пішов на злочин через побутову сварку

Шістнадцятирічний українець у Бельгії, який зізнався у скоєнні подвійного вбивства рідних матері та 6-річної сестри, а також у підпалі будинку для приховування злочину, заявив, що скоїв злочин через "банальну" побутову сварку. Суд у справах неповнолітніх помістив підозрюваного до закритої установи в Еверберзі, розслідування триває. Про це УНН повідомляє з посиланням на De Morgen та HLN.

Деталі

Як пише видання з посиланням на поліцію, син загиблої, що є підозрюваним та вже зізнався у подвійному вбивстві, заявив слідчим, що до насильства його спровокувала "буденна побутова перепалка щодо кишенькових грошей чи навчання, яка загострилася і вивела його з рівноваги. Але прокуратура таку версію не приймає, припускаючи, що мотив має бути іншим. Тим часом видання HLN зазначає, що молодий чоловік вже робив дивні заяви кількома днями раніше.

Видання поспілкувалася з двома свідками у кафе, де працював підозрюваний, які окремо підтвердили, що за кілька днів до трагедії хлопець висловлювався про бажання смерті своїх матері та сестри.

Коли з новин стало відомо про пожежу у будинку його родини та загибель його родичів, свідки звернулися до поліції і розповіли про це. Федеральна судова поліція провела обшуки у кафе та допитала персонал. Проте подробиці не розголошуються в інтересах слідства.

Доповнення

Українські дипломати надіслали запит на зустріч із затриманим хлопцем, який зізнався у подвійному вбивстві. Посольство України в Бельгії продовжує тримати резонансну справу на особливому контролі.

Нагадаємо

У місті Хаасроде у Бельгії в будинку було знайдено мертвими українок: 46-тирічну мати та її 6-річну доньку, в обох жертв були ножові поранення, місце злочину було підпалено. Ведеться розслідування.

Лілія Набока

Лілія Набока

Кримінал та НПНовини Світу
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