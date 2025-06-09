Убийство матери и дочери из Украины в Бельгии: сын погибшей заявил, что пошел на преступление из-за бытовой ссоры

Шестнадцатилетний украинец в Бельгии, который признался в совершении двойного убийства родных матери и 6-летней сестры, а также в поджоге дома для сокрытия преступления, заявил, что совершил преступление из-за "банальной" бытовой ссоры. Суд по делам несовершеннолетних поместил подозреваемого в закрытое учреждение в Эверберге, расследование продолжается. Об этом УНН сообщает со ссылкой на De Morgen и HLN.

Детали

Как пишет издание со ссылкой на полицию, сын погибшей, который является подозреваемым и уже признался в двойном убийстве, заявил следователям, что к насилию его спровоцировала "будничная бытовая перепалка относительно карманных денег или учебы, которая обострилась и вывела его из равновесия. Но прокуратура такую версию не принимает, предполагая, что мотив должен быть другим. Тем временем издание HLN отмечает, что молодой человек уже делал странные заявления несколькими днями ранее.

Издание пообщалось с двумя свидетелями в кафе, где работал подозреваемый, которые отдельно подтвердили, что за несколько дней до трагедии парень высказывался о желании смерти своих матери и сестры.

Когда из новостей стало известно о пожаре в доме его семьи и гибели его родственников, свидетели обратились в полицию и рассказали об этом. Федеральная судебная полиция провела обыски в кафе и допросила персонал. Однако подробности не разглашаются в интересах следствия.

Дополнение

Украинские дипломаты направили запрос на встречу с задержанным парнем, который признался в двойном убийстве. Посольство Украины в Бельгии продолжает держать резонансное дело на особом контроле.

Напомним

В городе Хаасроде в Бельгии в доме были найдены мертвыми украинки: 46-летняя мать и ее 6-летняя дочь, у обеих жертв были ножевые ранения, место преступления было подожжено. Ведется расследование.