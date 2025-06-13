Во Франции произошло ДТП с автобусом, который перевозил украинцев, в том числе детей: МИД Украины отреагировало

Во Франции произошло ДТП с участием пассажирского автобуса с украинской регистрацией. По предварительной информации, автобус перевозил граждан Украины, в том числе группу детей. В настоящее время известно, что в результате аварии погибли 4 человека, по меньшей мере 30 человек получили травмы.

Об этом журналистам сообщило МИД Украины, передает УНН.

По информации консульского отдела ПУ во Франции на автомагистрали А81 возле г. Ле-Ман (департамент Сарт) произошло ДТП с участием пассажирского автобуса с украинской регистрацией - сообщили в МИД.

МИД отмечает, что на место аварии выехали представители Посольства и лично Посол Украины.

По предварительной информации, упомянутый автобус перевозил граждан Украины, в том числе группу детей. В настоящее время известно, что в результате аварии погибли 4 человека, по меньшей мере 30 человек получили травмы, 11 из них находятся в тяжелом состоянии. Пострадавшие госпитализированы - информирует МИД.

Движение по автомагистрали А81 приостановлено, на месте происшествия работают службы экстренного реагирования.

Глава МИД Андрей Сибига поручил Департаменту консульской службы МИД и Посольству Украины во Франции держать ситуацию на особом контроле и обеспечить надлежащую помощь пострадавшим гражданам Украины - сообщает МИД.

Контекст

The Local сообщает, что в пятницу в результате ДТП на автостраде на западе Франции погибли четыре человека, а 45 получили ранения.По словам полиции, 11 человек получили серьезные травмы, а 34 получили легкие травмы в результате инцидента на автостраде A81 за пределами города Дегр в департаменте Сарт. Авария произошла с участием автобуса, в котором находилась группа украинских взрослых и подростков.

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