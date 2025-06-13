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В трагическом ДТП во Франции погибли трое украинцев - Зеленский

Киев • УНН

 • 490 просмотра

Во Франции произошло ДТП с автобусом. Погибли трое украинцев, еще двое в тяжелом состоянии, за их жизни борются французские медики, сообщил Зеленский.

В трагическом ДТП во Франции погибли трое украинцев - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на трагическое ДТП во Франции, в результате которого погибли четыре человека, трое среди которых - граждане Украины. Среди пострадавших также дети. Они возвращались с учебного обмена, когда автобус сорвался с дороги. Он выразил соболезнования всем семьям пострадавших в своем сообщении в Telegram передает УНН.

Ужасные новости о трагическом ДТП автобуса во Франции, в котором пострадало много украинцев, в частности детей. Они вернулись с учебного обмена из французского лицея в Бретани. По дороге в Париж автобус потерял управление и съехал в кювет. Сейчас известно о четырех погибших взрослых, трое из них – граждане Украины. Еще два человека в тяжелом состоянии, за их жизнь борются французские медики. Остальные дети имеют средние и легкие ранения, всем им оказывается необходимая помощь 

- написал Президент.

Он добавил, что МИД Украины, команда дипломатов и консулов во главе с Послом Украины во Франции обеспечивают связь с семьями пострадавших. Министр иностранных дел Андрей Сибига и министр внутренних дел Игорь Клименко регулярно информируют лично Президента о состоянии пострадавших и всех обстоятельствах событий.

Зеленский также поблагодарил правительство Франции за масштабное привлечение спасательных служб: "более 50 аварийных бригад были привлечены, чтобы срочно доставить наших детей в больницу, и они продолжают помогать нашим людям. Это настоящая французская солидарность"

Мои соболезнования всем семьям пострадавших. Мы все молимся за сохранение жизни и скорейшее выздоровление раненых детей 

- добавил Президент.

Дополнение

Во Франции произошло ДТП с участием пассажирского автобуса с украинской регистрацией. Автобус перевозил граждан Украины, в том числе группу детей. В настоящее время известно, что в результате аварии погибли 4 человека, по меньшей мере 30 человек получили травмы.

Глава МИД Андрей Сибига поручил Департаменту консульской службы МИД и Посольству Украины во Франции держать ситуацию на особом контроле и обеспечить надлежащую помощь пострадавшим гражданам Украины.

Алена Уткина

Алена Уткина

Криминал и ЧПНаши за границей
Франция
Владимир Зеленский
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