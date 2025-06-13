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День першого визволення Маріуполя: як живе місто в новій окупації

Київ • УНН

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13 червня 2014 року українські військові звільнили Маріуполь від проросійських бойовиків. У 2022 році місто знову опинилося в окупації внаслідок повномасштабного вторгнення рф.

День першого визволення Маріуполя: як живе місто в новій окупації

У цей день рівно 11 років тому українські військові визволили від проросійських бойовиків місто Маріуполь. Цей день став символом прагнення маріупольців і надалі бути громадянами України, а злочинні ідеї так званої "російської весни" було відкинуто. Проте внаслідок повномасштабного вторгнення росії до України у 2022 році місто було окуповане попри героїчний спротив його захисників. УНН розповідає, як зараз живуть вцілілі після жорстоких боїв мешканці окупованого українського міста. 

Окупація Маріуполя

Вісім років після визволення Маріуполь стрімко розвивався. Він став своєрідною культурною столицею України, був першим у рейтингу прозорості. Мешканці пишалася своїм містом та докладали усіх зусиль для його розвитку. Проте все це було зруйновано повномасштабним російським вторгненням.

Попри тимчасову окупацію нам вдалось зберегти громаду Маріуполя. Знаходячись в евакуації, ми продовжуємо допомагати один одному, забезпечуємо всім можливим військових та вже плануємо наше повернення додому. Ми не знаємо, коли саме це станеться, але віримо у це та готуємось

- зазначив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.

Облави – повсякденна реальність

Для мешканців тимчасово окупованого Маріуполя звичайним явищем тепер стали постійні облави, які російські військові проводять за сприяння федеральної служби безпеки росії (фсб). Однією з цілей таких облав окупанти називають перевірку так званих "трудових мігрантів". Насправді таким чином росіяни тиснуть на місцевих мешканців, які відмовилися оформити паспорти держави-агресора.

Перевіряють будівельні компанії, де працюють люди без "документа зрадника". Саме вони стають живою силою на незаконних об’єктах, де окупанти намагаються приховати сліди своїх злочинів

- розповіли в ЦНС.

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Будинків менше, кладовищ більше

Маріупольська міська рада повідомила, що російські загарбники у травні мали намір знести близько десяти тисяч приватних будинків у Маріуполі. В першу чергу це стосується Лівобережного та Центрального районів. При цьому на місці знищених помешкань українців загарбники планують іпотечне будівництво для росіян.

Замість того, щоб допомогти людям відновити їхнє житло загарбники знайшли більш легкий шлях – усе зруйнувати. Зокрема, у планах знести більшість будинків на одній з найстаріших історичних вулиць Торговій. Замість будинків маріупольців тут планується іпотечне будівництво для росіян

- говориться в повідомленні міськради.

Проте окупанти можуть похвалитися іншими "успіхами". Поки зменшується кількість будинків, розширюється площа місць для поховань. російський псевдоочільник міста олег моргун зізнався, що коли війська загарбників взяли Маріуполь у блокаду, люди ховали загиблих близьких прямо у дворах та парках. За його словами, за три роки ніби-то усі тіла перепоховали, хоча це не відповідає дійсності. Досі відомо про щонайменше 22 місця стихійних поховань.

Ризик, що кількість таких поховань і далі зростатиме лишається дуже високим. У Маріуполі продовжують знаходити снаряди, які не розірвалися під час боїв за місто. Крім того, люди страждають від жахливих умов життя, оскільки під час воєнних дій російськими окупантами було знищено 90% критичної інфраструктури Маріуполя.

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Як зазначили у міській раді Маріуполя, після захоплення міста росіяни начебто проводили розмінування. Проте після трьох років тимчасової окупації місцеві жителі досі продовжують знаходити міни, снаряди та інші вибухонебезпечні предмети.

Розграбування міста

російські окупанти заявили, що експорт через захоплений Маріупольський порт зріс на 80%. А загалом - понад 350 тис. тонн вантажів. Проте ЦНС спростовує цю брехню окупантів.

Але за красивими цифрами - масштабне мародерство. Порт перетворено на хаб із розкрадання українських ресурсів

- йдеться у дописі.

За даними Центру нацспротиву, росіяни вивозять практично все - зерно, метал, обладнання. Іншими словами, усе, що є стратегічно важливим ресурсом.

Тут немає нічого спільного з економікою. Це грабунок у формі "інтеграції"

- наголосили в ЦНС.

Екологічні наслідки

В тимчасово окупованому росіянами Маріуполі спостерігається масовий мор дельфінів і птахів, розповів керівник Центру вивчення окупації, колишній радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Він наголосив, що понад 20 мертвих птахів та тіла мертвих дельфінів знайшли в Лівобережному районі міста на пляжі. Причини загибелі тварин невідомі: передумов на кшталт епідемій не зафіксовано, каже чиновник.

Проте, як вже щорічно за умови окупації весняно-літній сезон приносить масову загибель тварин та птахів. Все це безумовні наслідки екоциду та винищення флора та фауни Приазов'я

- написав Андрющенко.

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Прослава окупантів

Попри всі очевидні факти російських злочинів, окупанти активно пропагують, що Маріуполь був ними "визволений". В цьому контексті особливо прославляються російські військові. Зокрема, у музеї Жданова відкрилася виставка, присвячена 810-й бригаді морської піхоти чорноморського флоту рф. Саме солдати цього формування брали участь у тримісячній блокаді міста та вбивстві мирних жителів. 

На хвилі цієї воєнної пропаганди росіяни активно залучають маріупольських дітей до лав путінської, так званої, "юнармії", де змушують їх забути про Україну та своє коріння. Окрім пропаганди, дітей вчать воювати.

Окупанти активно намагаються перетворити зруйноване місто на символ так званої "російської весни".

Пропаганда рф активно просуває наратив про "процвітаючий" Маріуполь під окупацією: говорять про відбудову, нові квартири, дороги та навіть "туристичний інтерес". Але реальність інша

- повідомили у Центрі протидії дезінформації.

В ЦПД повідомили, що значна частина міста досі залишається в руїнах. Відбудова здійснюється точково, а квартири в нових будинках віддають приїжджим із росії в іпотеку. При цьому місцеві мешканці роками не можуть отримати обіцяні компенсації за зруйноване життя.

Такою є трагічна реальність Маріуполя, Міста Марії, сьогодні. Воно зруйноване і понівечене російськими окупантами, а життя його мешканців нагадує скоріш існування в постійних спробах вижити. Проте не втрачаймо надії, адже як не складуться обставини, найголовнішим є те, що Маріуполь окуповано тимчасово.

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Павло Зінченко

Павло Зінченко

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