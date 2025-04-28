У Маріуполі фіксують масовий мор дельфінів та птахів на узбережжі: відео
Київ • УНН
В окупованому Маріуполі знайдено понад 20 мертвих птахів та тіла дельфінів у Лівобережному районі. Причини загибелі тварин поки невідомі, але пов'язані з екоцидом.
В окупованому росіянами Маріуполі спостерігається масовий мор дельфінів і птахів. Про це повідомив в Telegram керівник Центру вивчення окупації, колишній радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає УНН.
Деталі
Як зазначив Андрющенко, понад 20 мертвих птахів та тіла мертвих дельфінів знайшли в Лівобережному районі міста на пляжі. Причини загибелі тварин невідомі: передумов на кшталт епідемій не зафіксовано, каже чиновник.
Проте, як вже щорічно за умови окупації весняно-літній сезон приносить масову загибель тварин та птахів. Все це безумовні наслідки екоциду та винищення флора та фауни Приазов'я
Нагадаємо
Окупанти знищили у Маріуполі 90% критичної інфраструктури. Разом з тим у тимчасово окупованому місті продовжують знаходити снаряди, які не розірвалися.
Як зазначили у міській раді Маріуполя, після захоплення міста росіяни начебто проводили розмінування. Проте після трьох років тимчасової окупації місцеві жителі досі продовжують знаходити міни, снаряди та інші вибухонебезпечні предмети.