У Маріуполі фіксують масовий мор дельфінів та птахів на узбережжі: відео

В окупованому росіянами Маріуполі спостерігається масовий мор дельфінів і птахів. Про це повідомив в Telegram керівник Центру вивчення окупації, колишній радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає УНН.

Як зазначив Андрющенко, понад 20 мертвих птахів та тіла мертвих дельфінів знайшли в Лівобережному районі міста на пляжі. Причини загибелі тварин невідомі: передумов на кшталт епідемій не зафіксовано, каже чиновник.

Проте, як вже щорічно за умови окупації весняно-літній сезон приносить масову загибель тварин та птахів. Все це безумовні наслідки екоциду та винищення флора та фауни Приазов'я