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У Маріуполі фіксують масовий мор дельфінів та птахів на узбережжі: відео

Київ • УНН

 • 614 перегляди

В окупованому Маріуполі знайдено понад 20 мертвих птахів та тіла дельфінів у Лівобережному районі. Причини загибелі тварин поки невідомі, але пов'язані з екоцидом.

У Маріуполі фіксують масовий мор дельфінів та птахів на узбережжі: відео

В окупованому росіянами Маріуполі спостерігається масовий мор дельфінів і птахів. Про це повідомив в Telegram керівник Центру вивчення окупації, колишній радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає УНН.

Деталі

Як зазначив Андрющенко, понад 20 мертвих птахів та тіла мертвих дельфінів знайшли в Лівобережному районі міста на пляжі. Причини загибелі тварин невідомі: передумов на кшталт епідемій не зафіксовано, каже чиновник.

Проте, як вже щорічно за умови окупації весняно-літній сезон приносить масову загибель тварин та птахів. Все це безумовні наслідки екоциду та винищення флора та фауни Приазов'я

– написав Андрющенко.

Нагадаємо

Окупанти знищили у Маріуполі 90% критичної інфраструктури. Разом з тим у тимчасово окупованому місті продовжують знаходити снаряди, які не розірвалися.

Як зазначили у міській раді Маріуполя, після захоплення міста росіяни начебто проводили розмінування. Проте після трьох років тимчасової окупації місцеві жителі досі продовжують знаходити міни, снаряди та інші вибухонебезпечні предмети.

Євген Устименко

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