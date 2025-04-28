В Мариуполе фиксируют массовый мор дельфинов и птиц на побережье: видео

В оккупированном россиянами Мариуполе наблюдается массовый мор дельфинов и птиц. Об этом сообщил в Telegram руководитель Центра изучения оккупации, бывший советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает УНН.

Детали

Как отметил Андрющенко, более 20 мертвых птиц и тела мертвых дельфинов нашли в Левобережном районе города на пляже. Причины гибели животных неизвестны: предпосылок вроде эпидемий не зафиксировано, говорит чиновник.

Однако, как уже ежегодно при условии оккупации весенне-летний сезон приносит массовую гибель животных и птиц. Все это безусловные последствия экоцида и истребления флоры и фауны Приазовья – написал Андрющенко.

Напомним

Оккупанты уничтожили в Мариуполе 90% критической инфраструктуры. Вместе с тем во временно оккупированном городе продолжают находить неразорвавшиеся снаряды.

Как отметили в городском совете Мариуполя, после захвата города россияне якобы проводили разминирование. Однако после трех лет временной оккупации местные жители до сих пор продолжают находить мины, снаряды и другие взрывоопасные предметы.