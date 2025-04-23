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У Маріуполі росіяни знищили 90% критичної інфраструктури - міська рада

Київ • УНН

 • 1634 перегляди

У тимчасово окупованому Маріуполі продовжують знаходити нерозірвані снаряди. Місцева влада повідомляє, що після трьох років окупації, містяни досі знаходять міни та інші небезпечні предмети.

У Маріуполі росіяни знищили 90% критичної інфраструктури - міська рада

У тимчасово окупованому Маріуполі продовжують знаходити снаряди, які не розірвалися. Про це повідомила Маріупольська міська рада в Telegram, передає УНН.

Деталі

Під час воєнних дій російськими окупантами було знищено 90% критичної інфраструктури Маріуполя. Цього разу черговий вибухонебезпечний предмет знайшли біля місцевого депо.

За словами очевидців, це була ракета. В ній знайшли цілий, але проржавілий механізм з вибухівкою.

Як зазначили у міській раді Маріуполя, після захоплення міста росіяни начебто проводили розмінування. Проте після трьох років тимчасової окупації місцеві жителі досі продовжують знаходити міни, снаряди та інші вибухонебезпечні предмети.

Мародерство в промислових масштабах: окупанти хизуються “успіхами” Маріупольського порту 20.04.25, 04:45 • 21806 переглядiв

Євген Устименко

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