У Маріуполі росіяни знищили 90% критичної інфраструктури - міська рада

У тимчасово окупованому Маріуполі продовжують знаходити снаряди, які не розірвалися. Про це повідомила Маріупольська міська рада в Telegram, передає УНН.

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Під час воєнних дій російськими окупантами було знищено 90% критичної інфраструктури Маріуполя. Цього разу черговий вибухонебезпечний предмет знайшли біля місцевого депо.

За словами очевидців, це була ракета. В ній знайшли цілий, але проржавілий механізм з вибухівкою.

Як зазначили у міській раді Маріуполя, після захоплення міста росіяни начебто проводили розмінування. Проте після трьох років тимчасової окупації місцеві жителі досі продовжують знаходити міни, снаряди та інші вибухонебезпечні предмети.

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