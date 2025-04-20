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Великдень в Україні: як українці відзначають свято Воскресіння на четвертий рік масштабної війни
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Великдень в Україні: як українці відзначають свято Воскресіння на четвертий рік масштабної війни

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Мародерство в промислових масштабах: окупанти хизуються “успіхами” Маріупольського порту

Київ • УНН

 • 812 перегляди

Окупанти заявили про зростання експорту через Маріупольський порт на 80%, понад 350 тис. тонн. ЦНС це спростовує, називаючи порт хабом мародерства зерна, металу й обладнання.

Мародерство в промислових масштабах: окупанти хизуються “успіхами” Маріупольського порту

російські окупанти заявили, що експорт через захоплений Маріупольський порт зріс на 80%. А загалом - понад 350 тис. тонн вантажів. Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС), передає УНН.

Але за красивими цифрами - масштабне мародерство. Порт перетворено на хаб із розкрадання українських ресурсів

- йдеться у дописі.

За даними Центру нацспротиву, зерно, метал, обладнання - усе вивозиться під прапором рф як "стратегічний ресурс".

"Тут немає нічого спільного з економікою. Це грабунок у формі "інтеграції", -  наголосили в ЦНС.

Нагадаємо

росія планує збільшити потужність порту в Маріуполі для вивезення українського зерна та металу. Загарбники сподіваються вивозити близько 12 млн тонн на рік.

У маріупольський порт окупанти привезли 88 вагонів викраденого вугілля22.02.25, 09:48 • 37937 переглядiв

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