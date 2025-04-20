Мародерство в промислових масштабах: окупанти хизуються “успіхами” Маріупольського порту
Київ • УНН
Окупанти заявили про зростання експорту через Маріупольський порт на 80%, понад 350 тис. тонн. ЦНС це спростовує, називаючи порт хабом мародерства зерна, металу й обладнання.
російські окупанти заявили, що експорт через захоплений Маріупольський порт зріс на 80%. А загалом - понад 350 тис. тонн вантажів. Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС), передає УНН.
Але за красивими цифрами - масштабне мародерство. Порт перетворено на хаб із розкрадання українських ресурсів
За даними Центру нацспротиву, зерно, метал, обладнання - усе вивозиться під прапором рф як "стратегічний ресурс".
"Тут немає нічого спільного з економікою. Це грабунок у формі "інтеграції", - наголосили в ЦНС.
Нагадаємо
росія планує збільшити потужність порту в Маріуполі для вивезення українського зерна та металу. Загарбники сподіваються вивозити близько 12 млн тонн на рік.
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