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У маріупольський порт окупанти привезли 88 вагонів викраденого вугілля

У маріупольський порт окупанти привезли 88 вагонів викраденого вугілля

Київ • УНН

 • 37721 перегляди

До маріупольського порту прибуло 88 вагонів викраденого окупантами українського вугілля. Загарбники планують розширити порт до 25 ГТС для збільшення обсягів вивезення краденого майна.

До морського порту у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області зафіксували прибуття 88 вагонів вугілля, яке окупанти викрали з українських територій. Маріупольська міська рада з посиланням на Центр вивчення окупації, пише УНН.

Маріупольський морський порт став елементом військової логістики та інструментом пограбування окупованих територій. Загарбники вивозять вугілля, зерно, метал та інші вантажі,

- зазначили у міськраді.

Окупанти заявляють про те, що у 2025 році в морському порту Маріуполя планується ввести в експлуатацію 25 ГТС, в тому числі 18 причалів. Усе це - для збільшення вантажообігу краденого.

Тим часом очільник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко додає, що також напередодні акваторію порту зайшов та став на завантаження черговий балкер російських окупантів. 

Окупанти руйнують історичний центр Маріуполя під виглядом реконструкції16.02.25, 16:48 • 41626 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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