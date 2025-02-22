У маріупольський порт окупанти привезли 88 вагонів викраденого вугілля

До морського порту у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області зафіксували прибуття 88 вагонів вугілля, яке окупанти викрали з українських територій. Маріупольська міська рада з посиланням на Центр вивчення окупації, пише УНН.

Маріупольський морський порт став елементом військової логістики та інструментом пограбування окупованих територій. Загарбники вивозять вугілля, зерно, метал та інші вантажі, - зазначили у міськраді.

Окупанти заявляють про те, що у 2025 році в морському порту Маріуполя планується ввести в експлуатацію 25 ГТС, в тому числі 18 причалів. Усе це - для збільшення вантажообігу краденого.

Тим часом очільник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко додає, що також напередодні акваторію порту зайшов та став на завантаження черговий балкер російських окупантів.

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