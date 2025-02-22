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В мариупольский порт оккупанты привезли 88 вагонов похищенного угля в мариупольский порт

В мариупольский порт оккупанты привезли 88 вагонов похищенного угля в мариупольский порт

Киев  •  УНН

 • 7869 просмотра

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В мариупольский порт прибыло 88 вагонов похищенного оккупантами украинского угля. Захватчики планируют расширить порт до 25 ГТС для увеличения объемов вывоза краденого имущества.

В морской порт во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области зафиксировали прибытие 88 вагонов угля, который оккупанты похитили с украинских территорий. Мариупольский городской совет со ссылкой на Центр изучения оккупации, пишет УНН.

Мариупольский морской порт стал элементом военной логистики и инструментом ограбления оккупированных территорий. Захватчики вывозят уголь, зерно, металл и другие грузы,

- отметили в горсовете.

Оккупанты заявляют о том, что в 2025 году в морском порту Мариуполя планируется ввести в эксплуатацию 25 ГТС, в том числе 18 причалов. Все это - для увеличения грузооборота краденого.

Между тем глава Центра изучения оккупации Петр Андрющенко добавляет, что также накануне акваторию порта зашел и стал на загрузку очередной балкер российских оккупантов. 

Оккупанты разрушают исторический центр Мариуполя под видом реконструкции16.02.25, 16:48 • 38717 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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